Yeniden Refah Partisi Karamürsel İlçe Başkanlığına Aydın atandı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi'nin Karamürsel İlçe Başkanlığından istifa eden Necmi Altındeğer'in yerine Ali Osman Aydın atandı.

Karamürsel'de bir kafede partililerle bir araya gelen Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras, yaptığı açıklamada, parti çalışmalarına değindi.

Aras, Karamürsel İlçe Başkanlığı'na Kocaeli İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Osman Aydın'ın atandığını ve çalışmalara hız kesmeden devam edeceklerini belirterek, "Beraberlik içinde daha azimli ve daha kararlı ilerleyeceğiz. Türkiye'nin dört bir tarafında gördüğümüz Yeniden Refah bereketini ilimizde de görüyor, yaşıyoruz. Yeni atamanın tüm Kocaeli ve Karamürsel halkına hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor saygılarımı sunuyorum." dedi.

Aydın da merhum Necmettin Erbakan'ın zamanında Refah Partisi Karamürsel gençlik kollarında görev yaptığını hatırlatarak, "Şimdi de oğlu Necmettin Erbakan'la Yeniden Refah Partisi'nde ilçe başkanlığı görevi yapacağım. Benim için çok büyük mutluluk, bana bu görevi layık gören herkese teşekkür ediyorum. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Karamürsel'de de çığ gibi büyüyor. Şu anda 300 üyemiz bulunuyor." ifadesini kullandı.

Daha sonra Yeniden Refah Partisi Kocaeli İl Başkanı Mehmet Aras tarafından ataması yapılan Aydın'a yetki belgesi verildi.