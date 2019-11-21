Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Kastamonu il teşkilatından basın toplantısı
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Yeniden Refah Partisi Kastamonu il teşkilatından basın toplantısı

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, basın toplantısı düzenledi.

Yeniden Refah Partisi Kastamonu il teşkilatından basın toplantısı, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Kastamonu İl Başkanı Abdullah Aktaş, basın toplantısı düzenledi.

Aktaş, parti üyeleri ile Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, teşkilat olarak 61 ilde kongrelerini tamamladıklarını söyledi.

Kastamonu'da yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi veren Aktaş, "Herhangi bir şekilde erken seçim olması durumunda biz, teşkilatlarımızla erken seçime hazırız. Şu anda mahalle teşkilatlarımız, ülke teşkilatlarımız, temsilcilerimizi toparlamaya çalışıyoruz. Teşkilatlarımız hazır, biz seçime her an girebiliriz." dedi.

Aktaş, daha sonra parti ilkeleri hakkında bilgi verdi.

Refah Partisi, Kastamonu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:34 Kaynak: AA
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