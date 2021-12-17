Yeniden Refah Partisi Kırşehir Teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı basın mensuplarıyla buluştu.

Ağalar Konağı'nda düzenlenen toplantıda İl Başkanı Bilal Çağrı Kaya, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kırşehir'de iki ay önce İl Başkanlığı görevinde nöbet değişimi olduğunu belirten Kaya, kuruluşlarının 3. yılında şehrin bilbordlarına afişler astıklarını, Cacabey Meydanı'nda üye standı açtıklarını söyledi.

Esnafı ziyaret ettiklerini belirten Kaya, partilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.

Teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah Partisi Kırşehir İl Başkanlığı olarak merkez dahil 6 ilçemizde teşkilatlanmamız tamamlanmış durumda. Sadece Kaman ilçemizde görüşmelerimiz devam etmekte olup en kısa sürede burada da güzel sonuçlar almayı ümit ediyoruz. Kısa süre içerisinde hedefimiz, yaklaşan ilçe kongrelerimizi gerçekleştirmek ve yine sandık müşahitleri, köy temsilcileri noktasında eksiksiz bir şekilde teşkilatlanmamızı tamamlamak. Akabinde de il kongremizi gerçekleştirip bu doğrultuda Genel Başkanımızdan gelecek seçim sürecine dair emir ve talimatlara tam anlamıyla 'biz hazırız' diyecek durumda olabilmektir."