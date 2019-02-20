Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Belli Oldu

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Belli Oldu

45 dakika önce

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'nin Malatya il başkanlığına iş adamı Bilal Yıldırım atandı.

Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Belli Oldu, System.String[]
Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan tarafından kurulan Yeniden Refah Partisi'nin Malatya il başkanlığına iş adamı Bilal Yıldırım atandı.

Atamayla ilgili açıklamalarda bulunan iş adamı Bilal Yıldırım, "Milli Görüş davasının Kurucu lideri Erbakan Hocamızın kıymetli mahdumu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı sayın Dr. Fatih Erbakan beyin nezdinde kurucular kurulunun yüksek tensipleriyle Malatya İl Başkanlığı görevini ekibimizle birlikte yüklenmiş bulunmaktayız" dedi.

Yıldırım, "Rızayı ilahi doğrultusunda ilkeli siyaset geleneğini tevarüs edinen Yeniden Refah Partisi'nin Türkiye siyasetine yeni bir soluk olmasını temenni ederim. Rabbimden bu aziz millete ve ümmete hayırlı hizmetlerimizi nasip etmesini dualarınız ve desteklerinizle temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:14 Kaynak: İHA

Necmettin Erbakan, Malatya, Refah Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Berkay Şahin ve Ece Erken'in Sarmaş Dolaş Görüntüleri Ortaya Çıktı Gezi Parkı Eylemlerinin Finansörü İş Adamı Osman Kavala Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

CHP İzmir İl Başkanlığı Karıştı! Polis Müdahale Etti Belediye Başkan Adayı, Adaylık Parasını Yatıramayınca Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 17:59:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Malatya İl Başkanı Belli Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]