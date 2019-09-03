Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal oldu
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Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal oldu

8 saat önce

Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanlığına Bayram Kartal getirildi.

Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal oldu, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanlığına Bayram Kartal getirildi.


Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Eşref Yekdeş, Muş Erbakan Vakfı Başkanı Hakim Yonat, İl Teşkilat Başkanı Burhan Kızılşara ve Gençlik Kolları Başkanı Ertan Şimşek ile birlikte Malazgirt İlçe Başkanlığına getirilen Bayram Kartal ve parti teşkilatını ziyaret etti. Malazgirt Kale Parkı'nda yeni başkan Bayram Kartal ve yönetimi ile bir araya gelen Yekdeş, ilçe esnafını ziyaret ederek partilerine destek istedil. Malazgirt halkının ilgisiyle karşılasan Başkan Yekdeş ve partililer, ilgilerinden dolayı Malazgirt halkına teşekkür etti.


Ziyaretlerin ardından bir açıklamada bulunan Yeniden Refah Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Bayram Kartal, "Allah'ın izni ile bize verilen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. Amacımız mevcut siyaset üzerindeki boşluğu doldurarak, halkımıza birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız bir dünya hazırlamaya çalışmaktır. Yeni kurduğumuz partimize destek veren tüm Malazgirtli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Refah Partisi, Bayram Kartal, Malazgirt, Muş, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 07:05 Kaynak: İHA
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