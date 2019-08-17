Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Kongresini yaptı
Son Dakika Güncel Haber

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Kongresini yaptı

1 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı Merkez İlçe Kongresini yaptı.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Kongresini yaptı, System.String[]
KIRŞEHİR (İHA) – Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatı Merkez İlçe Kongresini yaptı.

Esnaf Odaları Birliği konferans salonunda yapılan kongre; divanın oluşturulması ile başladı. Divan Başkanlığına oy birliği ile Çiçekdağı İlçe Başkanı Bünyamin Bahçeci seçildi. Kongrede partililerine hitap eden İl Başkanı Necip Yavuz, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. Yavuz, açıklamasında; "Dr. Fatih Erbakan'ın arkasında Allah bizlere nefer olmayı nasip etti. 50 Yıl evvel 'bir çiçekle başlayan baharı' yeniden harekete geçirmek ve milli görüş hareketini şahlandırmak için yola çıktık. İnançlı kadroların ayağa kalktığı gün bu gündür" dedi.

51 delegenin 30'unun oyunu alan Sinan Lenger, Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı oldu. - KIRŞEHİR
Refah Partisi, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 04:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı
17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Başak Demirtaş İstanbul'da buluştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 17 Ağustos depremi mesajı: Gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 17:39:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Kongresini yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]