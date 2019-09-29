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Yeniden Refah Partisi Midyat ilçe kongresi

29 dakika önce

Mardin'in Midyat ilçesinde Yeniden Refah Partisi Midyat İlçe Başkanlığına Aslan Kırtay seçildi.

Yeniden Refah Partisi Midyat ilçe kongresi, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde Yeniden Refah Partisi Midyat İlçe Başkanlığına Aslan Kırtay seçildi.

Bağlar Mahallesi Kocatepe Orta Okulunda yapılan kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.


Tek liste halinde gidilen seçim sonucunda Aslan Kırtay başkanlığa getirilirken, Erdal Gül, Aburrahim Seven, Muhammed Veli Aksoy, Bülent Alğaç, Bilal Ertaş, Sultan Çelik, Alaattin Seven, Abdulkadir Acat, Çetin Akıncı, Zeyneddin Noyan, Hamit Aslan, Zeyni Büdün, Şükrü Küçükaslan ve Fatma Kırtay seçildi.

Kırtay, "Bütün siyasi partilere ülkemize yaptıkları doğru ve yaralı hizmetleri için teşekkür edeceğiz. Eksiklerini ve hatalarını yapıcı bir dille ortaya koyacağız. " diye konuştu.

Refah Partisi, Mardin, Midyat, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:40 Kaynak: AA
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