Yeniden Refah Partisi'nden Kazım Kurt'a ziyaret - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nden Kazım Kurt'a ziyaret

7 saat önce

Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı ile yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.

Yeniden Refah Partisi'nden Kazım Kurt'a ziyaret, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Eskişehir İl Başkanı Osman Mandacı ile yönetim kurulu üyeleri, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u makamında ziyaret etti.


Başkan Kurt, bir süre misafirleri ile sohbet etti. Ziyarette Osman Mandacı, Başkan Kurt'a Yeniden Refah Partisi ile ilgili bilgiler verdi. Gerçekleştirdikleri çalışmaları anlatan Mandacı, milli görüş çerçevesinde siyaset yapacaklarını belirtti. Mandacı, "Başkan Kazım Kurt ile tanışmak, sohbet etmek için ziyaret ettik. Misafirperverliği için kendisine teşekkür ederiz" dedi.


Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Mandacı ve yönetim kurulu üyelerine çalışmalarında başarılar diledi.


Mandacı ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret sonunda Başkan Kurt'a Necmettin Erbakan'ın Davam kitabını hediye etti. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:47 Kaynak: İHA
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