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Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler

17.09.2021 16:46

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin Danıştay'a resmi başvuru yaptıklarını dile getirerek, "Bu yapay bir virüs. Bu doğal, Allah tarafından gelen bir virüs değil. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün" ifadelerine yer verdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan koronavirüs hakkında yaptığı ilginç açıklamalara devam ediyor. Daha önce aşıyla ilgili, "Yarı insan yarı maymun çocuklar doğurabilirler" açıklamasında bulunan Erbakan, bu sefer de zorunlu PCR testi uygulamasıyla ilgili Danıştay'a başvurduklarını açıkladı. Erbakan, "Bunu üreten çevreler ne için üretti? Hangi amaca yönelik yapıldı? Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün" dedi.

"İTTİFAKLARA GİRMEYİZ GİBİ BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kayseri ziyaretleri kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada seçim tartışmalarıyla ilgili konuşan Erbakan, "İttifakların içerisinde yer almayacağız diye bir düşüncemiz yok. Kırmızı çizgilerimiz var, bu çizgiler aşılmadığı sürece ittifaklarda yer alabiliriz. Kendi gönlümüzde yatan, kendi gücümüzle seçime girmek. En önemli birinci seçenek bu. Ancak hiçbir zamanda 'hiç kimse ile bir ittifakta bulunmayız' diyen bir düşüncemiz de yok, demeyiz. Seçime yakın zaman gelişecek olaylar, belki yeni ittifaklar, yeni şartlara göre değerlendirilmesi mümkün" dedi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ YENİ ÇIKIŞ

Koronavirüste aşı ve PCR testi zorunluluğu tartışmalarına değinen Erbakan, şöyle konuştu:

Aşı ile ilgili konular; gündemi meşgul eden konular. 2020 yılı Mart ayında 'Bu işin içinde bir iş var' dedik. Bizim eskiden beri tanıdığımız dış güçlerin, imtiyazlı zümrenin bu işlerde parmağının olduğunu düşünüyoruz. Bu yapay bir virüs. Bu doğal, Allah tarafından gelen bir virüs değil. Laboratuvarda üretilmesi, insanın aklına soru işaretleri getiriyor.

"NORMALDE 6 YIL GEREKİYOR"

Bunu üreten çevreler ne için üretti? Hangi amaca yönelik yapıldı? Normalde piyasa geçmesi 6 yıl süren aşı, birden acil kullanım onayı ile insanlara gözü kapalı yapıldı. İnsanın alerjisi var mı? Yaşı nedir? diye bakılmadan aşı yapıldı.

"KUYRUKLU İNSANLAR DOĞABİLİR"

Bu aşıda mRNA aşı teknolojisi kullanılıyor. mRNA demek; hücre çekirdeğine etki eden demek. Hücre çekirdeğine etki, çok ürkütücü sonuçlar doğurur. Mutasyonlar, sakat doğumlar ve kuyruklu insanların doğumu gibi sonuçlar mümkün.

"VATANDAŞ PCR İŞKENCESİ ÇEKİYOR"

Aşılarda grafen oksit var dedik, bunu kabul etmediler ama bunun olduğunu gösterdik. Eksi 50 dereceye muhafaza altında olması gereken aşılar şimdi süper marketlere, AVM'lere kadar indi. Aşı olmadım, kaça bildiğimiz kadar kaçacağız.

Ancak PCR testi büyük bir zorlama ve zulüm. Vatandaş PCR işkencesi çekmemek için aşı oluyor. Bununla ilgili Danıştay'a resmi başvuruda bulunduk.

Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi'nden korona hamlesi! Zorunlu PCR testlerinin kaldırılması için Danıştay'a gittiler - Son Dakika
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