Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret

24.04.2021 15:42
Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret, System.String[]

YENİDEN Refah Partisi heyeti, Afrika'nın stratejik ülkesi Sudan'a ziyaret gerçekleştirdi.

YENİDEN Refah Partisi heyeti, Afrika'nın stratejik ülkesi Sudan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve beraberindekilerden oluşan heyet, Afrika'nın giriş kapısı Sudan'a yaptıkları ziyarette, bakanlar düzeyinde ve ülkenin önde gelen siyasi liderleri ile bir dizi temasta bulundu. Ziyaret sırasında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'a tevcihen kaleme aldığı diplomatik mektubu iletildi. Sudan Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi ile kardeşi Sudan eski Devlet Başkanı Yardımcısı emekli Tümgeneral Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dışişleri Bakanı Dr. el-Mehdi, yaptığı açıklamada; Yeniden Refah Partisi ile Ümmet Partisi arasında yakın iş birliğine dikkat çekerek, bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Görüşme sırasında Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi ve Abdurrahman es-Sadık el-Mehdi, Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan'a, babaları Sudan eski Başbakanı Sadık el Mehdi'nin ölümü üzerine gönderdiği taziye mesajı için teşekkürlerini iletti.

ERBAKAN VAKFININ ORGANİZASYONUNA DAVETGenel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin de Türkiye-Sudan arasında birçok alanda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda Yeniden Refah Partisi'nin etkin rol üstlenebileceğini ifade ederek Türkiye-Sudan ilişkilerini önemsediklerini ve bu konuda iki kardeş ülke ilişkilerinin gelişmesi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Heyet ayrıca Dışişleri Bakanı Dr. Meryem Sadık el-Mehdi'yi, Erbakan Vakfı'nın organizasyonunda 15 Haziran 2021 tarihinde Çırağan Sarayı'nda yapılacak D-8 Teşkilatı'nın 24'üncü kuruluş yıl dönümü toplantısına Erbakan Vakfı Başkanı Dr. Fatih Erbakan adına davet etti. TURABİ AİLESİ EVİNDE AĞIRLADI

Yeniden Refah Partisi heyeti, 'Sudan'ın Erbakan'ı olarak adlandırılan Dr. Hasan el Turabi'nin evinde aile iftarına katılarak Sudan siyasetinde etkin konumda olan Turabi ailesi ile birçok konuda görüş alışverişinde bulundu. Sudan'daki temaslar kapsamında Sudan Hartum Büyükelçisi Doç. Dr. İrfan Neziroğlu'na makamında nezaket ziyaretinde bulunan heyet, Sudan MÜSİAD Başkanı Ahmed Demirci ve Sudan Türk İşadamları Derneği Başkanı Abdulkadir Bedir ile ayrı ayrı iftar programında bir arada geldi. Darfur bölgesi Ulusal Kurtuluş ve Adalet Partisi Genel Başkanı ve Darfur Bölgesel İdaresi Genel Başkanı Dr. Eltigani Seisi M. Ateem, Yeniden Refah Partisi heyetini kendi konutunda misafir etti. Ağırlıklı olarak Darfur'daki son durumun ele alındığı görüşme sırasında Sudan siyasetinde etkin role sahip Eissa Mustafa gibi eski parlamenterler de hazır bulundu.


Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret
Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret

Mevlüt Çavuşoğlu, Refah Partisi, Afrika, Sudan, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi'nden Sudan'a ziyaret - Son Dakika


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