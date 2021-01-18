Yeniden Refah Partisi'nden Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un Müslümanlara hakaret etmesine tepki Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi, Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'un "İslam'ın din olmadığı" ve "Müslümanların savaş yanlısı insanlar olduğu" şeklindeki sözleriyle ilgili uluslararası platformlarda sonuç odaklı inisiyatif alınmasını istedi.

Partiden yapılan açıklamada, Başpiskoposu kınamanın yeterli olmadığı, bu kişinin söylemlerinin, Lozan Anlaşmasındaki "Azınlıkların Korunması" maddelerine de aykırılık içerdiği belirtildi.

Başpiskoposun ifadelerini düzeltmek için Atina Başpiskoposluk Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamanın hiçbir hüküm ve anlam ifade etmediği kaydedilen açıklamada, "Doğu Trakya'da yaşayan Müslüman Türklerin haklarını da gasp etmeye yönelik olan bu açıklama konusunda Diyanet İşleri Başkanı ve Dışişleri Bakanının sadece kınamakla kalmayıp, bu vahim açıklamayla ilgili uluslararası platformlarda sonuç odaklı inisiyatif almalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Yunan Başpiskoposun, İslam dini ve Müslümanları küçük düşürücü, tahkir edici, inanç özgürlüğünü engelleyici kin ve nefret söylemi şiddetle kınanarak, yetkililerden gereğinin yapılması istendi.