Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, dün Ankara kulislerine düşen bir iddia kısa sürede gündem oldu.
Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değil Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri öne sürüldü.
Çeşitli haber sitelerinde de yer alan iddiaya yanıt bugün Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır. 81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin arkasındadır.
Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz.
Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddialarına yanıt geldi - Son Dakika