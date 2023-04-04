Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddialarına yanıt geldi - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimde Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceği iddialarına yanıt geldi

04.04.2023 10:44

Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının seçimlerde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri öne sürülmüştü. Gündem yaratan haberlere ilişkin gerçekleştirdiği yazılı açıklamada Yeniden Refah Partisi, "Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, dün Ankara kulislerine düşen bir iddia kısa sürede gündem oldu.

KILIÇDAROĞLU İDDİASI GÜNDEM OLDU

Yeniden Refah Partisi'nin 14 il teşkilatının cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı değil Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecekleri öne sürüldü.

"81 İL BAŞKANI TEK VÜCUT OLARAK GENEL BAŞKANININ ARKASINDADIR"

Çeşitli haber sitelerinde de yer alan iddiaya yanıt bugün Yeniden Refah Partisi'nden geldi. Yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın organlarınca partimizin yükselişini önlemek için, asılsız iddialar içeren haberler yayınlanmıştır. 81 il Başkanımız, 926 ilçe Başkanımızla birlikte tek vücut olarak Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin arkasındadır.

"MASA BAŞI HABERLERİN AMACININ FARKINDAYIZ"

Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak, bu asılsız, masa başı haberlerin amacının farkındayız. Partimizin yükselişinin birilerinin uykularını kaçırdığı anlaşılmaktadır. Bunlar beyhude ve boş uğraşlardır. Bu asılsız iddialarda bulunanları kınıyoruz.

"PARTİMİZ VE CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKACAKTIR"

Partimizin hiçbir ferdinden Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayına destek ve oy çıkmayacağı aşikardır. 14 Mayıs seçimlerinden Yeniden Refah Partimiz ve Cumhur İttifakı zaferle çıkacaktır" ifadeleri yer aldı.

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