Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı kararı parti içinde rahatsızlığa neden oldu! Kulislerde üst düzey isimlerin istifaya edeceği konuşuluyor - Son Dakika
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Yeniden Refah'ın Cumhur İttifakı kararı parti içinde rahatsızlığa neden oldu! Kulislerde üst düzey isimlerin istifaya edeceği konuşuluyor

21.03.2023 17:37

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmama kararı parti içinde rahatsızlıklara neden oldu. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre, alınan karar sonrası bazı bazı il başkanları ve MKYK üyelerinin istifa etmeye hazırlandığı öne sürülüyor.

Türkiye seçimlere doğru giderken siyasi partiler de ittifaklarını güçlendirmek için görüşmelerini sürdürüyor. Cumhur İttifakı bu kapsamda HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi ile dirsek temasındaydı. HÜDA PAR'dan olumlu yanıt alan AK Parti, Yeniden Rehaf'tan ise beklediği dönüşü alamadı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı açıklamayla seçimlere parti olarak gireceklerini söyledi.

"HERHANGİ BİR İTTİFAKA DAHİL OLMAYACAĞIZ"

Parti olarak aldıkları kararı kamuoyu ile paylaşan Erbakan, "Yeniden Refah Partimiz yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yetkili kurullarımız ve teşkilatlarımızla gerçekleştirmiş olduğumuz son derece kapsamlı istişareler sonucunda milletvekili seçimlerine herhangi bir ittifaka dahil olmadan müstakil olarak gitme kararı aldık. Milletimiz Yeniden Milli Görüşü ve Yeniden Refahı özlemektedir. 100 günlük planlarımız hazır. Allah rızası için çalışacak kadrolarımız hazır. Yeniden iktidara gelecek ve bu milletin yüzünü Yeniden Refahla güldüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

BAZI İL BAŞKANLARI VE MKYK ÜYELERİ İSTİFAYA HAZIRLANIYOR

Yeniden Refah'ın aldığı bu kararın parti tabanında rahatsızlığa neden olduğu iddia edildi. Kulislerde yer alan bilgiye göre, Cumhur İttifakı saflarında yer alınmaması nedeniyle bazı il başkanları ve MKYK üyelerinin istifa etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

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