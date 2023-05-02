Yeniden Refah Partisi'nin seçim otobüsünde kadın adayın yüzü karartıldı! Gelen tepkilerden sonra partiden açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi üç milletvekili çıkaran Düzce'de sırasıyla Nezir Merttürk, Çiğdem Kulalı Seçkin ve Mithat Kütükoğlu'nu aday gösterdi. Ancak Yeniden Refah Partisi'nin Düzce'de seçimlerde kullandığı bir minibüsün üzerindeki görseller kadın adayın fotoğrafının olmaması nedeniyle dikkat çekti.

KADIN ADAYIN GÖRSELİ KARARTILDI

Minibüste sadece Genel Başkan Fatih Erbakan ile 1 ve 3. sıradaki erkek adayların isimleri ile birlikte fotoğrafları minibüsün üzerinde yer aldı. Partinin Düzce 2. sıra adayı Çiğdem Kulalı Seçkin'in ise sadece ismi araçta yer alırken görsel için karanlık bir silüet kullanıldı.

AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin tepki çekmesinin ardından partiden açıklama geldi. Cumhuriyet'e konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, suçu aracın giydirilmesini yapan firmaya attı.

"BİR KAŞIK SUDA FIRTINA KOPARTIYORLAR"

Altınöz "Söz konusu uygulama ilgili seçim arabasının giydirmesini yapan firmanın hatasından kaynaklanmıştır. Fotoğraf kullanmamak gibi bir durum söz konusu olamaz. Geçmişte Milli Görüş'ün yükselişe geçtiği zamanlarda olduğu gibi bugün de Yeniden Refah Partimizin yükselişini gören karşı odaklar bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışmakta." dedi.

"TÜM TEŞKİLATLARIMIZLA SAHADAYIZ"

Altınöz sözlerini şöyle sürdürdü: "Tüm teşkilatlarımız ve milletvekili adaylarımız kadınıyla erkeğiyle omuz omuza sahada birlikte çalışmaktadır. Şu anda sahada Yeniden Refah Partisi'nin 50 kadın adayı canla başla partimizi Meclis'e taşımak için canla başla çalışmaktadır. Bu karalama kampanyalarından istedikleri olumsuzlukları elde edemeyecekler. Halkımız bu konuda çok bilinçlidir. Bu tür oyunlara gelmeyecektir. Kim ne derse desin Yeniden Refah Partimiz çok güçlü bir kadro ile mecliste temsil edilecektir"