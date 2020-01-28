Yeniden Refah Partisi Pasinler ilçe kongresini yaptı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi geçtiğimiz günlerde Pasinler İlçe Başkanlığına ataması yapılan Cüneyt Acı, yapılan kongrede delegelerin oyunu alarak İlçe Başkanlığına seçildi.



Pasinler ilçe teşkilat binasında yapılan kongre; divanın oluşturulması ile başladı. Kongrede partililerine hitap eden İlçe Başkanı Cüneyt Acı, milli görüş hareketini yeniden şahlandırmak istediklerini söyledi. Acı, açıklamasında; "Dr. Fatih Erbakan'ın arkasında Allah bizlere nefer olmayı nasip etti. 50 Yıl evvel 'bir çiçekle başlayan baharı' yeniden harekete geçirmek ve milli görüş hareketini şahlandırmak için yola çıktık. İnançlı kadroların ayağa kalktığı gün bu gündür" dedi.



120 delegenin tamamının oyunu alan Cüneyt Acı, Yeniden Refah Partisi Pasinler İlçe Başkanı oldu. - ERZURUM