Yeniden Refah Partisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planına tepki göstermek amacıyla "Seninleyiz Kudüs" mitingi düzenledi.

Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen mitinge katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yaptığı konuşmada, mitingi Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Filistin'in kurtuluşu için düzenlediklerini söyledi.

Erbakan, Trump'ın sözde barış planına ilişkin, "Dünya siyonizmi tarafından atılan bu adım karşısında tüm İslam alemi olarak yapmamız gereken; sözlü mesajlar, kınama mesajları yayınlamak yerine, ağlayıp sızlamak yerine, mutlaka fiili adımlar atmak, dünya siyonizmine yaptırımlar uygulamaktır." dedi.

"Gün; namusumuza, Mescid-i Aksa'ya, Filistin'e sahip çıkma günüdür." ifadesini kullanan Erbakan, "Gün, kıyama kalkma ve mutlaka fiili adımlar atma günüdür. Bu kıyamı gerçekleştirmek, öncelikle, 6 asır Filistin'in teminatı olan Osmanlı'nın torunları olarak aziz milletimize düşmektedir. Milli görüş olarak bu kıyamı gerçekleştirmek, bu kıvılcımı ateşlemek için Sakarya'mızda hep birlikte 'Seninleyiz Kudüs' mitinginde buluştuk." diye konuştu.

Erbakan, Filistin'in sahipsiz olmadığını haykırmak için toplandıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Filistin İslam toprağıdır, Kudüs de sadece ve sadece İslam'ındır. Buradan bütün İslam alemindeki yöneticilere ve Türkiye'deki yetkililere sesleniyorum. (Necmettin Erbakan) Erbakan hocamız dünya siyonizmi karşısında kana kan, dişe diş metoduyla mücadele etti. Tam 50 sene boyunca 'Banane Amerika'dan' diye haykıran hocamız, siyonizmin yumruğuna yumrukla karşılık verdi."

Fatih Erbakan, İsrail ve ABD'ye karşı fiili yaptırımların uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Bu planı reddetmemiz, barışı reddettiğimiz anlamına gelmiyor"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da plana karşı tepkileri yakından izlediklerini belirterek, planı reddeden ve Filistin halkının yanında duran bütün taraflara teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine, halkına, siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına ve basın yayın kuruluşlarına cesur duruşlarından dolayı teşekkür eden Mustafa, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu planı reddetmemiz barışı reddettiğimiz anlamına gelmiyor çünkü bu plan barış getirmeyecektir. Bu plan adalet üzerine yapılmamıştır. Karşı tarafı yok sayan bir plan barış getirmeyecektir. Bu plana hayır dememizin yüzlerce nedeni var.

Bu plan, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet hakkı tanıyor. Böylece Mescid-i Aksa zaman ve mekan yönünden bölünecektir. Halbuki Mescid-i Aksa tamamen bir İslam mekanıdır, İslam kutsalıdır. İlk kıblemizdir, ikinci mescidimizdir, üçüncü Harem-i Şerifi'mizdir. Bu plana göre, 1948 yılında işgal tarafından yapılan soykırım nedeniyle topraklarından göçe zorlanan Filistinli mültecilerin tekrar kendi topraklarına dönme yolu kapatılıyor. Biz Filistinliler olarak, Allah bizi Kudüs'ün bekçileri olarak onurlu kılmıştır. Biz orada Kudüs'ü ve İslam'ın kutsallarını korumakla mükellefiz. Bu kutsal görevimize gururla, onurla devam edeceğiz."

"Trump bunu yapmakla inancımıza saldırmıştır"

Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri ise Trump'a, "Sen Osmanlı'ya, Müslümanlara düşman olmayı seçtin, yanlış yolu seçtin." diye seslendi.

Kudüs'ün, İslam dininin bir parçası olduğunu ve bu kentin Trump tarafından İsrail'in başkenti ilan edildiğini dile getiren Zuhri, "Trump bunu yapmakla inancımıza saldırmıştır. Trump'a bir mesajımız daha var: Bu kararınla Müslümanlara karşı Haçlı savaşı ilan etmiş oldun. Dön de bir tarihe bak, Haçlılara Müslümanlar nasıl ders verdi? Kudüs Müslümanlarındır. Onun uğrunda nice kanlar döküldü. Netanyahu'ya da bir mesajımız var: Sadece 'yüzyılın antlaşması' dedikleri ihaneti yırtıp çöpe atmakla kalmayacağız, Kudüs'ten, Filistin'den siyonizmi yırtıp parçalayıp çöpe atacağız. Trump çok meraklıysa İsrail'e Amerika'dan bir yer versin. Kudüs'e, Filistin'e gelince orası Osmanlı'nındır, orası tüm Müslümanlarındır." ifadelerini kullandı.

Zuhri, planın hiçbir kıymetinin olmadığını vurgulayarak, Filistin'in tamamının plana karşı olduğunu kaydetti.

Partinin MKYK üyesi Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu, "Bizler şehit olmak için doğmuş bir milletin seçili neferiyiz. Kudüs demek Abdülhamit Han demek, dedem Abdülhamit Han demek Kudüs demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Mitinge, Genel Başkan Danışmanı Davut Güloğlu da katıldı.