Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi stant açtı
Son Dakika Politika Haber

Yeniden Refah Partisi stant açtı

52 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı tarafından 'tanıtım ve üye çalışması' standı açıldı.

Yeniden Refah Partisi stant açtı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanlığı tarafından 'tanıtım ve üye çalışması' standı açıldı.


Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Selçuk Onan, açılan stantta üye kayıtlarının yapıldığını ve parti görevlileri tarafından da genel ve yerel politika bilgilendirmesi yapıldığını söyledi. Onan, "Türkiye genelinde olduğu gibi parti teşkilatımız Bozüyük'te de önemli ivme yakaladı. Yeniden Refah Partisi, halkımızı bölmeye değil birleştirmeye ve kucaklamaya gitmektedir. Hiç kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayarak, ülkemizde barış, huzur ve güçlü ekonominin temellerini atacağız" dedi.


Bozüyük merkezde açılan standdaki görevlilerin salı ve cumartesi günleri de kapalı pazarda çalışmalar yapacağı belirtildi. - BİLECİK

Refah Partisi, Bilecik, Bozüyük, Selçuk, Politika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 11:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan yeni sezon açılışı! Erdoğan ayakta alkışladı
Kulisleri sallayan iddia: Muhalefet Erdoğan'ın karşısına Babacan'ı çıkaracak Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Soner Polat hayatını kaybetti Ahmet Davutoğlu'nun İstanbul'daki yeni parti binasının adresi belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 00:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi stant açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]