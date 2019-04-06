Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Teşkilatı Basınla Bir Araya Geldi

Yeniden Refah Partisi Teşkilatı Basınla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer ve partililer, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeniden Refah Partisi Teşkilatı Basınla Bir Araya Geldi, System.String[]
Yeniden Refah Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer ve partililer, yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki bir kahvaltı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer, yönetim kadrosunda yer alan Hamza Sancaktar, Cafer Angişan, Bünyamin İmrel, Edremit İlçe Başkanı Mehmet Şahin, Tuşba İlçe Başkanı Nevzat Ataş, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Yapılan kahvaltı sonrası açıklamada bulunan İpekyolu İlçe Başkanı Hasan Sümer, 12 kişilik bir kadroyla Van İpekyolu ilçe teşkilatını kuracaklarını belirtti. Başkan Sümer, "İpekyolu teşkilatı olarak bugün basınla bir kahvaltı yapma fırsatı bulduk. Yarın Şişli Öğretmenevinde yapacağımız ilçe kongremiz için bazı durum değerlendirmeleri yaptık. Bu anlamda yarın ki eksikliklerimizi tartışmak üzere basınla buluşmayı tercih ettik. Dolayısıyla hepinize davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:23 Kaynak: İHA

Edremit, İpekyolu, Refah Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnşaatın Altıncı Katında Ölen İşçinin Cenazesi Vinçle İndirildi MHP, Iğdır Seçimlerinin İptal Edilmesi İçin İl Seçim Kuruluna Başvuruda Bulundu Bolu'da CHP'li Tanju Özcan, Kuran'a El Basarak Göreve Başladı İş Yeri Dışında Mevzuata Aykırı Satışlara 767 Bin 563 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:58:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden Refah Partisi Teşkilatı Basınla Bir Araya Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]