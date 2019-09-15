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Yeniden Refah Partisi Trabzon 1. Olağan Kongresi

1 saat önce

Yeniden Refah Partisi Trabzon 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Trabzon 1. Olağan Kongresi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Trabzon 1. Olağan Kongresi yapıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cemil Çolak, kentte bir düğün salonunda düzenlenen kongrede yaptığı konuşmada, Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşuna değindi.

"Bir şeyler doğru gitmiyor diyoruz ve Yeniden Refah Partisi kuruluyor." ifadesini kullanan Çolak, şunları kaydetti:

"Gerçekten Genel Başkanımızın muazzam tespitleriyle, kalkınma programları ve hamleleriyle yapmış olduğu açıklamalar ve koymuş olduğu hedeflerle beraber bu ülkenin kalkınması bizim elimizde olacak inşallah. Bu artık görünüyor. Bu kadar sıkıntılar varken, genel merkezimizin almış olduğu karar gereği illerde il başkanları atanmıştır ve yapılan istişareler sonucunda il başkanlarımızla devam kararı alınmıştır. Benim derdim ümmetim, benim derdim bu insanların çektiği sıkıntı ve benim derdim bu ümmetin kurtuluşuna vesile olacak Genel Başkanımızın üzüntüsü. Burada kardeşçe sarılalım, hep beraber el ele, gönül gönüle verelim ve çalışalım."

Kongrede, divan başkanlığı teklifine bazı delegelerin itirazı üzerine kongre divan başkanlığına Gümüşhane İl Başkanı Ziya Nas getirildi.

Mevcut il başkanı Mustafa Durmuş ve Ahmet Kenan Akçay'ın aday olduğu kongrede, mevcut başkan Mustafa Durmuş, yeniden il başkanı seçildi.

Mustafa Durmuş, Refah Partisi, Trabzon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:14 Kaynak: AA
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