Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

09.03.2023 12:41
Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu.

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz evinde ölü bulundu.

Bartın'da yaşayan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ramazan Yılmaz (40) evinde ölü bulundu.

Olay gece saatlerinde meydana gelirken Yılmaz'ın yaşadığı evde kanlar içinde olduğunu gören ailesinin ihbarı üzerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde Yılmaz'ın kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yılmaz'ın olay öncesi yazılı not bıraktığı ve Jandarma ekiplerince nota el konulduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılmaz'ın cenazesi Amasra İlçesine bağlı Şükürler köyünde ikindi namazını müteakip toprağa verilecek. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu! Ardında bir not bırakmış Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu! Ardında bir not bırakmış

Ramazan Yılmaz, Refah Partisi, Hisarcık, Bartın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yeniden Refah Partisi yöneticisi evinde ölü bulundu - Son Dakika

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