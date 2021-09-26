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Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı

26.09.2021 21:19

- Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı Mevcut başkan yeniden başkan seçildi Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın 2'nci Olağan Kongresi düzenlendi.

- Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı

Mevcut başkan yeniden başkan seçildi

İSTANBUL - Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın 2'nci Olağan Kongresi düzenlendi. Mevcut başkan Onur Dolar'ın yeniden başkan seçildiği kongreye katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "İkinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikamette aynı aşkla yürüyen Yeniden Refah Partisi var" dedi.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Başkanlığı'nın 2'nci Olağan Kongresi düzenlendi. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen kongreye Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Yeniden Refah Partisi ilçe başkanları, davetliler ve partililer katılım gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirilen kongrede, polis ekipleri alana giren vatandaşları tek tek arayarak alana aldı. Kongrede, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrede, tek aday olan Zeytinburnu İlçe Başkanı Onur Dolar, yeniden başkan seçildi.

"Yine milli görüş var"

Kongrede konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, merhum Necmettin Erbakan'dan ve iktidar olduğu dönemden bahsettiği konuşmasında, "İkinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikamette aynı aşkla yürüyen Yeniden Refah Partisi var. Yine milli görüş var inşallah yine gelecek ve bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah bütün bu söylediklerimizi hayata geçirmeyi nasip eylesin. İlçe kongremiz hayırlı olsun. Gazamız mübarek olsun, gecemiz hayırlı olsun. Çok daha büyük başarılarda, çok daha büyük programlarda hep birlikte, hayırlısıyla yeniden buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.

(İA- OD- İD-

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu'nda kongre heyecanı - Son Dakika
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