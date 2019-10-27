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Yeniden Refah Partisi Zonguldak 1. Olağan Kongresi

33 dakika önce

Yeniden Refah Partisi Zonguldak 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Yeniden Refah Partisi Zonguldak 1. Olağan Kongresi, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Zonguldak 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılış konuşmasını yapan Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı, gayelerinin milli görüşün gerçek manasında temsil edilebilmesi olduğunu söyledi.

"Rahmetli Erbakan hocamız hangi yoldan gittiyse biz o yoldan gideceğiz." diyen Sarı, "Hocamızın yapmadığı hiçbir şeyi yapmayacağız. Bir başkasının şemsiyesi altına girmeyeceğiz. Gayemiz ülkemizi, İslam coğrafyasını, dünyadaki mazlum Müslümanları kurtarmak." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Zonguldak İl Başkanı Necdet Sarı'nın hazırladığı tek listeyle seçime gidildi.

Refah Partisi, Zonguldak, Maden, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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