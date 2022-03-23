Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine "D-60'ı kuralım" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine "D-60'ı kuralım" çağrısı Açıklaması

23.03.2022 13:12
Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine "D-60'ı kuralım" çağrısı Açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nda yer alan 5 muhalefet partisine, "Gelin D-60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim, Milli Selamet İttifakı'nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması için bir ittifak altında birleşelim." çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Millet İttifakı'nda yer alan 5 muhalefet partisine, "Gelin D-60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim, Milli Selamet İttifakı'nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması için bir ittifak altında birleşelim." çağrısında bulundu.

Erbakan, partisinin il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, bugün Ankara'nın 25 ilçesinde Anadolu Buluşmaları programını gerçekleştireceklerini söyledi.

Bu buluşmalarda esnafın, halkın dertlerini dinleyip, sorunları çözmek için "biz varız" diyeceklerini belirten Erbakan, kuruldukları günden bugüne Türkiye genelinde "Sadece seçim zamanı değil geçim zamanı da milletimizin, esnafımızın yanındayız" sloganıyla çalışmaları yürüttüklerini dile getirdi.

Türkiye'nin ekonomik olarak zor dönemden geçtiğini ifade eden Erbakan, "Taneyle salatalık, kaşıkla salça satılan döneme girmiş durumdayız. Bebek maması ve ayçiçeği yağının çalınma riski olan son derece lüks bir ürün haline geldiği bir Türkiye'de yaşıyoruz." diye konuştu.

"Seçimlere en güçlü şekilde gireceğimizi ifade etmek istiyorum"

Fatih Erbakan, CHP'nin, İYİ Parti'nin, Millet İttifakı'nın milletin sorunlarını çözebileceğini düşünmediğini söyledi.

Artık milli görüşün iktidara gelmesi gerektiğini vurgulayan Erbakan, şunları kaydetti:

"İttifakın içerisindeki özellikle 5 partiye tekrar çağrımızı yineliyoruz. Burada, bu masanın içerisinde bulunup 60 sene sonra Türkiye'nin başına CHP'li bir cumhurbaşkanı getirme projesinin bir parçası olmayın. Gelin milli görüş prensipleri çerçevesinde, paylaşımda, yönetimde adaleti sağlamak üzere, borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomiye geçmek üzere, iki yüzlü, çifte standartçı, bugüne kadar sicili ortada olan Batı'nın, Avrupa Birliği'nin, ABD'nin, G-20'nin peşinde koşmak yerine D-60'ı kurmak üzere Anadolu İttifakı'nı gerçekleştirelim, Milli Selamet İttifakı'nı gerçekleştirelim. Milletin selamete çıkması için bir ittifak altında birleşelim. Bu olmasa dahi bizim Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere en güçlü şekilde gireceğimizi ve çok ciddi bir aktör olarak Türk siyasetine yön vereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine D-60'ı kuralım çağrısı Açıklaması
Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine D-60'ı kuralım çağrısı Açıklaması

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Millet İttifakı, Refah Partisi, Muhalefet, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisinden 5 muhalefet partisine 'D-60'ı kuralım' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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