Yeniden Refah Partisinden "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisinden 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi değerlendirmesi - Son Dakika

Yeniden Refah Partisinden "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketi değerlendirmesi

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğu ileri sürerek, "Hükümetin acilen en az 75 milyar dolar mertebesinde Ekonomik Tedbir Paketi hazırlaması gerekmektedir.

Yeniden Refah Partisinden

Yeniden Refah Partisi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ekonomik tedbirlerin yetersiz olduğu ileri sürerek, "Hükümetin acilen en az 75 milyar dolar mertebesinde Ekonomik Tedbir Paketi hazırlaması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisince, yapılan yazılı açıklamada, koronavirüse karşı alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin değerlendirme yapıldı.

Türkiye ekonomisinin yaklaşık 750 milyar dolar büyüklüğe sahip olduğu, virüs tehdidine karşı alınan tedbir paketinin ise yaklaşık 16 milyar dolar olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, bunun yetersiz olduğu ifade edildi.

Avrupa ülkelerinin de bir dizi ekonomik tedbir paketleri açıkladığı, Türkiye'nin bu tedbirlerin gerisinde kaldığı belirtilen açıklamada, "Hükümetin acilen en az 75 milyar dolar mertebesinde Ekonomik Tedbir Paketi hazırlaması gerekmektedir." denildi.

Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde ihtiyaç sahibi ailelere ilave 2 milyar lira tutarında nakdi yardım yapılması, en düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltilmesi ve emeklilere bayram ikramiyesinin erken ödenmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, devletin üzerine düşen toplam miktarın sadece 15 milyar lira civarında kaldığı eleştirisi yapıldı.

Açıklanan ekonomi paketin başarısının bankacılık sektörünün tutumuna bağlı olduğu iddia edilen açıklamada, "Firmalar üretim/ticari faaliyetleri neticesinde elde ettikleri kazançla değil, bankadan temin edebilecekleri borç sayesinde ayakta kalabiliyorlar. Azalan veya tamamen duran ticari faaliyetleri neticesinde borcunu veya ekonomik faaliyetlerini çeviremeyen firmaların ücretsiz izin vermesini veya işçi çıkarmasını önleyecek herhangi bir tedbir pakette sunulmamıştır." değerlendirmesi yapıldı.

"Ekonomik paket acilen genişletilmelidir"

Virüs tehdidi öncesinde de Türkiye'de işsizlik sorununun bulunduğu belirtilen açıklamada, duyurulan ekonomik tedbir paketinin de işsizlere iş üretemeyeceği dile getirildi.

Ekonomi paketinde "yüksek borçluluk", "artan kur" ve Türk Lirası'nın değer kaybının göz ardı edildiği vurgulanan açıklamada, iç piyasaya dönük önlemler alınması gerektiği savunuldu.

Açıklamada, "Ekonomik paket acilen genişletilmelidir." başlığı altında şu maddeler sıralandı:

"1- İşsizlere üç ay (Nisan, Mayıs, Haziran) boyunca işsizlik maaşı hiçbir koşul aranmaksızın bağlanmalıdır.

2- İşsizlere üç ay boyunca su, elektrik ve doğal gaz desteği yapılmalıdır.

3- İşsizlere temel temizlik ve hijyen malzemeleri üç ay boyunca ücretsiz verilmelidir.

4- İşsizlere çocuklarının uzaktan eğitimine destek olması için ücretsiz internet hizmeti sağlanmalıdır.

5- Asgari ücret üzerindeki tüm vergiler kaldırılmalıdır.

6- Temel gıda, temizlik ve hijyen ürünleri üzerindeki tüm vergiler kaldırılmalıdır.

7- Su, elektrik ve doğal gaz fatura borcu nedeniyle kapatılan abonelikler hiçbir masraf alınmadan ve işleme gerek duymadan yeniden açılmalıdır. Üç ay boyunca gelecek faturalara isteğe bağlı taksit imkanı sunulmalıdır.

8- Akaryakıt üzerindeki vergi yükü en azından yarıya indirilmelidir.

9- Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına yüzde 30 indirim yapılmalıdır.

10- Tarımsal üretime ve çiftçilere yeni destek programları açıklanmalıdır.

11- Tarım ürünlerine yüksek taban fiyatları bugünden ilan edilmelidir.

12- Sosyal dayanışmanın bir gereği olarak, üç ay (Nisan, Mayıs, Haziran) boyunca kira ödemeleri askıya alınmalıdır.

13- Batık kredileri ve borçları devlet adına tasfiye etmek için genel müdürlük kurulmalıdır.

14- Firmaların ödemiş oldukları vergiler nispetinde faizsiz acil destek sağlanmalıdır.

15- Firmaların birtakım fırsatçı yabancı yatırımcılara satışına kontrol getirilmelidir.

16- Firmaların bu dönemdeki istihdam sağlama durumlarına göre öncelikli ve faizsiz kaynak kullandırma imkanı sunulmalıdır.

17- Firmaların bu dönemdeki istihdam sağlama durumlarına göre ürünlerinin alımında kullanılacak alışveriş çekleri emekli ve işsizlere dağıtılmalıdır.

18- Firmaların bu dönemdeki istihdam sağlama durumlarına göre 2020 ve 2021 yılları için kurumlar ve gelir vergisinden indirim yapılmalıdır."

Refah Partisi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:38 Kaynak: AA

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