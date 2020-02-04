Yeniden Refah Partisinden İdlib'deki saldırıya ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisinden İdlib'deki saldırıya ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisinden İdlib'deki saldırıya ilişkin değerlendirme Açıklaması

6 saat önce

Yeniden Refah Partisinden İdlib'de rejim unsurlarının saldırısına ilişkin, "Türkiye aklıselim örneği göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalışırken Rejimin bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır.

Yeniden Refah Partisinden İdlib'deki saldırıya ilişkin değerlendirme Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisinden İdlib'de rejim unsurlarının saldırısına ilişkin, "Türkiye aklıselim örneği göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalışırken Rejimin bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Partiden yapılan açıklamada, saldırının Soçi ve Astana süreçlerinin çökmesine neden olacağı, bölgede barış ve istikrar için bulunan güvenlik güçlerini direkt hedef alan bu tür saldırıların, bölgede yeni kaosun ortaya çıkmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

Rejim güçlerinin şiddeti çözüm olarak görmeye çalışmasının Suriye'deki çözümün önünü tıkamaya yönelik faaliyet olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2011'den beri 100 binlerce Suriyelinin hayatına mal olan ve milyonlarcasının mülteci konumuna düştüğü iç savaşta şiddet kullanarak hiçbir yere ulaşılamayacağı gayet aşikardır. Özellikle Suriye'de çatışma bölgelerinde meydana gelen ayrışmalar küresel güçlerin Suriye üzerindeki planlarını kolaylaştırmaya yöneliktir. Türkiye'nin, Suriye'nin bölünmez bütünlüğüne vurgu yapan açıklamaları ve sahadaki çabaları ne yazık ki rejim tarafından sabote edilerek çözümün önünü tıkamaktadır. Türkiye aklıselim örneği göstererek Suriye sorununu barışçıl yollarla çözmeye çalışırken Rejimin bunu baltalamaya çalışması asla karşılıksız kalmaz, kalmayacaktır. Zalim Esed rejiminin barış için mücadele eden Türkiye'yi hedef alması bölgedeki kaosu derinleştirecektir. Rejim saldırıları, Suriye'yi daha da belirsizliğe sürükleyecektir."

Türkiye, Suriye, İdlib, Soçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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