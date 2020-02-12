Yeniden Refah Partisinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika Yeniden Refah Partisinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki Açıklaması - Son Dakika

Yeniden Refah Partisinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki Açıklaması

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisinden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki Açıklaması, System.String[]

Yeniden Refah Partisi, İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya tepki gösterdi.

Partiden yapılan açıklamada, Akıncı'nın Türkiye aleyhindeki açıklamalarının kabul edilmesinin mümkün olmadığı belirtildi.

Mustafa Akıncı'nın 2015'ten bu yana Rum mevkidaşı Nikos Anastasiadis ile yaptığı müzakerelerin sonuç vermediği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Akıncı'nın KKTC'deki sol cenahın oylarını konsolide edebilmek adına Türkiye'yi seçim malzemesi yapmaya kalkışması, siyasi etik açısından asla kabul edilebilir bir durum değildir. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ile huzur ve barışa kavuşan Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin haklarının korunması 'olmazsa olmaz' önceliğimizdir."

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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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