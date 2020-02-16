Yeniden Refah Partisinin Bartın İl Başkanlığı binası açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeniden Refah Partisinin Bartın İl Başkanlığı binası açıldı - Son Dakika

Yeniden Refah Partisinin Bartın İl Başkanlığı binası açıldı

6 saat önce

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah zaferi kazanacağız, iktidara geleceğiz ve milletimizi de İslam alemini de 7 milyar insanlığı da maddi ve manevi sıkıntılarından biz kurtaracağız." dedi.

Yeniden Refah Partisinin Bartın İl Başkanlığı binası açıldı, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "İnşallah zaferi kazanacağız, iktidara geleceğiz ve milletimizi de İslam alemini de 7 milyar insanlığı da maddi ve manevi sıkıntılarından biz kurtaracağız." dedi.

Erbakan, partisinin Bartın İl Başkanlığı binasının açılışı için geldiği kentte vatandaşlara seslendi.

Yeniden Refah Partisinin Bartın ve ülkede zafere ulaşacağını belirterek, Milli Görüş iktidarında önce adaleti tesis edeceklerini, kuvveti değil hakkı üstün tutan zihniyeti devlet yönetiminde hakim kılacaklarını söyledi.

"Biz inancımızın, Milli Görüş'ün bir gereği olarak Yeniden Refah Partisi iktidarında 83 milyonu Türk Kürt, Alevi Sünni, laik dindar, doğulu batılı diye ayırmayacağız." diyen Erbakan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz bir insanın ehliyetli ve liyakatli olup olmadığına, haklı, dürüst, ahlaklı olup olmadığına bakacağız. Bizim iktidarımızda kamuda, bürokraside, devlet kademelerinde akrabalık, yandaşlık, hemşehrilik, okul arkadaşlığı değil, ehliyet, liyakat ve adalet hakim olacak. İşte Milli Görüş budur. Bizim inancımız, anlayışımız, zihniyetimiz budur. Ecdadımız 6 asır boyunca dünyaya bu temel prensiplere sahip olarak hakim oldu."

Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın, yıllar boyunca "Biz millet olarak bütün büyük zaferlerimizi tankımız, topumuz, tüfeğimiz, maddi gücümüz düşmandan daha üstün olduğu için kazanmadık. Biz zaferleri imanla kazandık." dediğini hatırlatan Erbakan, "Bugün bizim arkamızda medya desteği, holding patronları, sermaye, iktidar gücü, dış güçlerin desteği olmasa da biz bu sadık, bu samimi, bu ihlaslı, vatana, millete ve insanlığa hizmet aşkıyla tutuşan, siyaseti bir ibadet olarak yapan bu kadrolarla inşallah zaferi kazanacağız, iktidara geleceğiz ve milletimizi de İslam alemini de 7 milyar insanlığı da maddi ve manevi sıkıntılarından biz kurtaracağız. Türkiye'nin dört bir tarafında gördüğümüz bereketi Bartın'da da görüyoruz, yaşıyoruz. Bu Milli Görüş bereketidir, bu Erbakan Hoca'mızın, bu sahip olduğumuz inancımızın, temel prensiplerimizin sıkı sıkıya bağlı olduğumuz değerlerimizin bereketidir." ifadelerini kullandı.

Partisinin il başkanlığında partililerle bir araya gelen Erbakan, esnafı da ziyaret etti.

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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