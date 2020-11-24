Yeniden Refah Partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Çankırı'da Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunun ikinci yıl dönümü dolayısıyla basın açıklaması düzenlendi.

İl Başkanı Muhammed Fatih Müjdeci, il başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, 23 Kasım 2018'de Fatih Erbakan liderliğinde 99 kurucu üyenin imzasıyla Yeniden Refah Partisi'nin kurulduğunu hatırlattı.

Partinin kurulduğu gün mazlumların kurtuluş ümidinin yeniden yeşerdiğini belirten Müjdeci, "Partimizi kurarken, yola çıkarken zorlukları biliyorduk. Nasıl engellerle karşılaşacağımızı, hangi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağımızı, bu yolun uzun ve meşakkatli bir yol olduğunu, bu yolda yürümenin zor ve zahmetli olduğunu biliyorduk." dedi.

Milli Görüş Hareketi'nin yarı yolda kalmayacağını dile getiren Müjdeci, şöyle konuştu:

"Yeniden Refah Partimizin bugün Türkiye'de yüz binlerce teşkilat mensubuyla var olan, çalışan ülkemizin ve milletimiz geleceği için projeler, çözümler üreten büyük bir teşkilat haline geldiğini görmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İki yıl önce kurduğumuz partimizde ilçe kongrelerimizi, il kongrelerimizi büyük katılımlarla heyecanlı, coşkulu, ülkemize ve milletimize hizmet etmek şuuruyla bir araya gelen topluluklarla gerçekleştirdik. Yeniden Refah Partimizin ikinci kuruluş yıldönümünde bugüne kadar büyük fedakarlıklarla çalışan tüm teşkilat mensuplarımıza, tüm üyelerimize, partimize gösterdikleri büyük teveccüh dolayısıyla aziz milletimize teşekkür ediyoruz."