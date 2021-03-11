Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki - Son Dakika

Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki

11.03.2021 15:21
Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki, System.String[]

Yeniden Refah Partisi, özelleştirilen Milli Piyango İdaresi tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta piyango çekilişi yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi, özelleştirilen Milli Piyango İdaresi tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart'ta piyango çekilişi yapılacak olmasına tepki gösterdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe, Milli Piyango İdaresi tarafından Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü 18 Mart'ta çekiliş yapması ve kamuoyunda da büyük tepki çekmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Yardımcısı Sakartepe, bu yanlıştan derhal dönülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Tarihimizin dönüm noktalarından olan ve vatan uğuruna yüz binlerce şehit verdiğimiz 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, piyango biletlerine çekiliş malzemesi yapılması, en başta şehitlerimizin aziz hatıralarına saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu olayın şehitlerin ruhuna ve Türk milletine büyük saygısızlık olduğunu aktaran Sakartepe, "Milletimizin ruh köküne nakşolmuş iman ve vatanseverlik duygusunun en önemli göstergelerinden sadece bir örneği olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünü kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde adında 'Milli' ifadesi bulunan Piyango biletlerinin, bu tarihi zafere atıf yapılarak satılacak olması her şeyden önce aziz şehitlerimizin ruhuna ve milletimize büyük saygısızlıktır. 7'den 70'e yüz binlerce şehit verdiğimiz zaferin anısını kirletmeye kimsenin hakkı yoktur. Yeniden Refah Partisi olarak, anlam ve önemine binaen zaferin ruhunu zedeleyebilecek bu yanlışlıktan derhal dönülmesi için yetkililere gerekeni yapma çağrısında bulunuyoruz" açıklamasında bulundu.

Sakartepe, Milli Piyango'dan 'milli' ibaresinin kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Şunu da açıkça ifade etmek gerekir ki hükümetimiz, başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere milli hassasiyete kulak vermeli ve kumar olduğu açık olan piyango ve şans oyunlarından 'milli' ifadesinin kaldırılması için de gerekeni yapmalıdır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki

Milli Piyango, Refah Partisi, 18 mart, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki - Son Dakika


Son Dakika

Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw'ün getirilmesini önerdi Faciadan dönüldü! Canlı yayında konuğun üzerine dev ekran düştü Mağaza sahibi, kabinde kıyafet deneyen kadını röntgenledi Hakim, kadınların karnına yazı yazdığı görüntüyü sordu! Sahte hocanın savunması akıl alır gibi değil Şampiyonlar Ligi'nden elenen Juventus'ta Ronaldo dönemi kapanıyor! Yeni durağı ABD olacak Eniştesi tarafından ormanda tecavüze uğrayan adam, çıplak fotoğraflarıyla Müge Anlı'ya başvurdu Seçim barajı düşürülüyor! AK Parti ilk kez rakam verdi: 5 ya da 7 olacak Koronavirüsü atlatan erişkinlere MIS-A uyarısı! Bu 4 belirtiyi görürseniz hemen doktora gidin
Mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlüler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirvede Mart ayının ilk 10 gününde en çok haber konusu olan ünlüler! Acun Ilıcalı ve Müge Anlı zirvede         
15:20
'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer 'Mutasyon virüs' kaynaklı vakaların artığı ilimizde durum vahim! Yetkililer "Çift maske takın" uyarısında bulundu         
15:10
Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı Yargıtay, Polatlı'daki darbe girişimine ilişkin davada 11 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı         
14:59
Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek Yarın açıklanacak reform paketinin detayları netleşmeye başladı: Borçlar ertelenecek, bedelsiz arsa temin edilecek         
14:49
İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu İbo Show'un 16. bölüm konukları belli oldu         
14:29
Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı Eşini yaralayan kamyonun kapısında 32 kilometre boyunca asılı kaldı         
14:14
Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı Mustafa Dede, budamak istediği asmada asılı kaldı         
13:26
Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı Akşener'den gövde gösterisi! Şanlıurfa'da yüzlerce araçlık konvoyla karşılandı         
12:53
Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi Kocasını bulmak için Esra Erol'a katılan hamile kadına şok telefon: Kocan 4 ay benimle birlikteydi         
11:54
1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız 1853 yılından sonra bir ilk! Bahar mevsimini sadece 1 ay yaşayacağız         
11:28
Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi Doğaseverlerden sert tepki! Antalya'nın 'falez ışıklandırma projesi' pavyona benzetildi         
11:24
Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi Oyuncu Yasemin Sakallıoğlu ile Burak Yırtar evlendi         
11:11
Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum Şükriye Tutkun, Erdoğan'la ilgili paylaşımını tekrarladı: Linç edileceğimi bile bile aynı cümleyi tekrar kurmak istiyorum         
10:46
Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak Türkiye'de üretime başlayan Xiaomi'nin fabrikasında 2 bin kişiye istihdam sağlanacak         
10:33
Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler Koronaya yakalanan Esed ile eşinin durumu ağır! Özel uçakla Rusya'ya götürüldüler         
09:34
Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü Akıllı telefon devlerinin Türkiye'de üretime başlamasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü         
09:27
Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var         
15:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 15:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah'tan, 18 Mart'ta yapılacak piyango çekilişine tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei