Üye Girişi
Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor - Son Dakika

Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor

16.08.2021 14:26
Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor, System.String[]

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, bölgenin ve Afganistan'ın barış ve istikrarı için başta Türkiye olmak üzere İran, Pakistan ve Türk Konseyi ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü, bu konuda süratle karar alınamaması durumunda, küresel güçlerin bölgeyi istikrarsızlaştırmak...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bekin, bölgenin ve Afganistan'ın barış ve istikrarı için başta Türkiye olmak üzere İran, Pakistan ve Türk Konseyi ülkelerine büyük sorumluluk düştüğünü, bu konuda süratle karar alınamaması durumunda, küresel güçlerin bölgeyi istikrarsızlaştırmak için şimdiden harekete geçtikleri uyarısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Afganistan'da Taliban'ın tüm ülkeyi kontrol altına almasına ilişkin yazılı değerlendirmede bulundu.

ABD'NİN AFGANİSTAN'DAKİ İŞGAL POLİTİKASI HÜSRANA UĞRADI

ABD'nin Afganistan'da 20 yıldan beri uyguladığı işgal politikasının büyük bir hüsranla sonuçlandığını belirten Bekin, şunları söyledi:

"Afganistan, uzun bir süredir içsel karışıklık ve kaostan bir türlü kurtulamadı. ABD'nin 11 Eylül 2001 bahanesiyle Afganistan'a yönelik saldırgan uluslararası müdahalesinin büyük maliyetlere mal olduğu bir gerçektir. ABD'nin önderliğinde iç güvenliğin sağlanabilmesi amacıyla "eğit-donat" sonucu 88 milyar dolarlık harcamayla yeniden oluşturulan 300 bin kişilik 'Afgan Güvenlik Güçleri'nin Taliban karşısında büyük hezimet yaşaması ve Taliban'ın on gün içerisinde hemen hemen bütün Afganistan'a, iki saat içerisinde de Kabil'e hakim olması ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin tüm planlarını altüst etmeye neden oldu."

AFGANİSTAN'DA KALICI BARIŞ İÇİN SOMUT ADIMLAR BİR AN ÖNCE ATILMALI

'Afganistan'da kalıcı barış için ' kuvvet politikası' yoluyla hareket etmek yerine, 'güçler dengesi' kapsamında mutlak adil bir çözüm için tüm tarafları bir araya getirebilecek somut adımların bir an önce atılması kaçınılmazdır.' diyen Bekin, "Bunun gerçekleştirilememesi durumunda 'Bizans Stratejisi' ile hareket etmesi kuvvetle muhtemel olan ABD ve koalisyon güçlerinin bundan böyle Afganistan'ı belirsizliğe sürükleyebilmek adına Amerika'nın koalisyon güçlerinin, Afganistan'da sorunların yeniden alevlenmesi ve telafisi mümkün olmayacak olan yeni sorunları da beraberinde getirecek bir çığ etkisi yaratması da göz ardı edilmemesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD AFGANİSTAN'DAKİ HAİN PLANLARINDAN VAZGEÇMEYECEKTİR

ABD'nin çekilse bile Afganistan'da kargaşa senaryolarından vazgeçmeyeceğinin altını çizen Bekin, "Son dönemlerde, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Pakistan'ı sürekli imlemesi ve Afganistan-Pakistan arasında kaosa yönelik kargaşa ortamını hızlandırma çabaları, amacı önceden belirlenmiş bir senaryonun 'çekim düzleminde' uygulanması amacına yönelik olup, bu konudaki tehlikeli çabaların boşa çıkmış olması son derece önem oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, ABD ve koalisyon ortaklarının daha önce olduğu gibi Afganistan'da da böl ve yönet metodunu uygulamaya çalışacakları muhakkaktır. Peştunca ve Darice'den başka yaklaşık 30'un üzerinde dilin konuşulduğu farklı etnisitelerden oluşan Afganistan'da, kardeş kardeşi birbirine düşürebilecek politikaların içine düşmemek için her şeyden önce başta Türkiye olmak üzere, İran'a komşu olan D-8 üyesi İran ve Pakistan ve Türk Konseyine üye ülkelerden Afganistan ile sınırı olan Türkistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın süratle bir araya gelip Afganistan konusunda politika belirlemeleri artık kaçınılmazdır." şeklinde konuştu.

TÜRKİYE BÖLGENİN İSTİKRARI İÇİN ACİL HAREKETE GEÇMELİ

Bölgenin istikrarı ve güvenliği için Türkiye'nin acil harekete geçmesi gerektiğini belirten Bekin, "Türkiye, bölgenin istikrarı ve güvenliği açısından yeni Afgan politikasını ABD'nin ajandasına göre değil D-8 ve Türk Konseyi üye ülkelerle yakın işbirliği içerisinde oluşturmasında ve Afganistan'daki mevcut ve kangrenleşmeye yüz tutmuş olan sorunlara yerinde çözüm önerileriyle katkı sağlaması kalıcı barış için büyük fayda sağlayacağı muhakkaktır. Bu konuda süratle karar alınamaması durumunda şimdiden harekete geçen küresel güçlerin Afganistan'ı kendi politikaları doğrultusunda istikrarsızlaştırmaya sevk edebilecek adımların içerisinde olmaları kaçınılmaz olacaktır. Yeniden Refah Partisi olarak, neredeyse yarım yüzyıldan beri küresel güçler tarafından istikrarsızlığa ve kaosa sürüklenen ve büyük bedeller ödeyen Afganistan'ın, yeniden istikrarsızlığın merkezine dönüştürülmemesi için sağduyunun hakim olması adına geçmişte yaşanan acı olaylardan büyük dersler çıkartılarak tüm tarafların kucaklayıcı ve birleştirici adımları atması, sükünetin sağlanması ve barış ve kardeşliğin yeniden tesisinin önemine vurgu yapıyor, Afgan halkının çıkarlarını ön plana alabilecek olan ve küresel odakların çıkarlarına hizmet etmeyen içsel barışı önemsediğimizi ifade etmek isteriz" dedi.


Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor

Afganistan, Pakistan, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi 14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı 14:33 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak 14:12 ASELSAN Konya, bin 200 kişiye ekmek kapısı olacak
Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı 13:37 Eski sevgili dehşeti! Zorla uyuşturucuya alıştırıp tecavüz etti, 3 gün boyunca alıkoyup işkence yaptı Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 13:05 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum 10 gün önce 12:18 10 gün önce "Beni biraz merak etsinler" diye mesaj atıp evden ayrılan genç kız bulundu
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi

Son Dakika Haberleri
14:46 Demet Akalın, kız arkadaşıyla fotoğraf paylaştığı için linç edilen Ebrar Karakurt'a destek verdi
14:40 Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi
14:32 Taliban'dan kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı ile ilgili şaşırtan iddia: Paraları helikoptere sığmadı
14:23 Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi
14:08 Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada
13:57 Katalan devi günden güne batıyor! Kulüp Başkanı Laporta, korkunç borcu gözler önüne serdi
13:54 İstanbul Havalimanı'nda büyük operasyon! Uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde yakalandı
13:32 Cimilli İbo'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu! Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu
13:28 Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı
13:04 Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı Ghafari: Beni öldürecekler, oturdum ve gelmelerini bekliyorum
Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler Düğün öncesi ilginç gelenek: Damadın ağabeyine acı biber yedirip kemerle dövdüler         
15:09
Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi Milli Takım'ın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla olan fotoğrafını sildi         
14:41
Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi Başakşehir'de beklenmedik ayrılık! Başarılı futbolcu Rafael'in sözleşmesi feshedildi         
14:24
Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada Afganistan halkı çaresiz! Havalanan uçaktan tutunarak kaçmaya çalıştıkları anları kamerada         
14:08
Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı Ebrar Karakurt'a takım arkadaşlarından destek! Yapılan saldırılar sonrası 'Ben böyleyim' şarkısıyla gönderme yaptı         
13:29
Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor Pandemi sayesinde hayatı değişti! Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayan genç aylık 100 bin TL kazanıyor         
12:45
Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi Afganistan'da uçağın iniş takımlarına tutunan 2 kişi feci şekilde can verdi         
12:12
Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu Steam'deki büyük güvenlik açığı kullanıcıları az daha zengin ediyordu         
11:40
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı         
11:05
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi 65 yaşındaki tecrübeli oyuncu Oya Başar, Bodrum'da bikinili görüntülendi         
07:25
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 15:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden Refah'tan 'Afganistan' açıklaması: Türkiye'ye büyük sorumluluk düşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement