Yeniden Refah'tan CHP'li Balbay'a tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'a yönelik ithamlarda bulunan CHP Milletvekili Mustafa Balbay'a partiden cevap geldi.



Yeniden Refah Partisi, CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın katıldığı bir televizyon programında kullandığı "Fatih Erbakan ilk seçimlerde AK Parti'den milletvekili olacak. Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanının organizasyonudur" sözlerine tepki gösterdi. Yeniden Refah Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Mustafa Balbay tarafından 'Fatih Erbakan ilk seçimlerde AK Parti'den milletvekili olacak. Yeniden Refah Partisi Cumhurbaşkanının organizasyonudur' sözleri, kaynağının nereye dayandığını çok iyi bildiğimiz ve cevap vermeyi gerektirmeyecek kadar boş ve ezbere söylenmiş sözler olsa da 'susmak, kabul etmektir' sözüne muhatap olmamak adına açıklama yapmayı gerekli görüyoruz" ifadeleri kullanıldı.



Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşunun üzerinden bir yıl bile geçmemiş olmasına rağmen eşine az rastlanır bir kongre gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Teşkilatlarımızın büyük gayreti ve milletimizin büyük teveccühü ve yaklaşık 40 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdiğimiz 1. Olağan Kongremizin Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tuttuğuna ve kongre sonrası Yeniden Refah Partimizin geniş kitleler tarafından konuşulmaya başlandığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'de siyasi tablonun yeniden şekillenmeye başladığı bir zamanda Yeniden Refah Partimizin kuruluşunun üzerinden henüz bir sene geçmiş olmasına rağmen böylesi muazzam bir kongreyle sesini duyurması Türk siyasetinin alternatifsiz olmadığını göstermiş ve bazı kesimlerde paniğe ve şaşkınlığa yol açmıştır" denildi.



CHP Milletvekili Mustafa Balbay'ın Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı dinledikten sonra



sözlerinden pişmanlık duyacağı kaydedilen açıklamada, "Mustafa Balbay zahmet gösterip bir gazeteci ve siyasetçi gözüyle Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan'ın kongre konuşmasını ve bugüne kadar ülkemizin dört bir yanında yapmış olduğu konuşmaları dinlemiş olsaydı programda söylediği sözlerden kendisi mahcubiyet duyardı. Partimizin kurulduğu günden bu yana teşkilatlarımızın hangi zorlukların üstesinden gelerek bu günlere geldiğini görebilse eminiz ki bu sözleri söylediğine pişman olurdu" ifadelerine yer verildi. - ANKARA