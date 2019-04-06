Yeniden sayımın yüzde 49'u tamamlandı
1 saat önce
CHP sözcüsü Faik Öztrak, sandıkların yüzde 49'unda yeniden sayım işleminin tamamlandığını, İmamoğlu'nun 17 bin 919 oy farkı ile önde olduğunu bildirdi.
CHP
sözcüsü Faik Öztrak
, sandıkların yüzde 49'unda yeniden sayım işleminin tamamlandığını, İmamoğlu
'nun 17 bin 919 oy farkı ile önde olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:16
CHP Sözcüsü İstanbul'daki Son Durumu Aktardı: Sandıkların Yüzde 49'unda Sayım Bitti, Oy Farkı Lehimize 17 Bin 919
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