Son Dakika Haberleri: Yeniden sayımın yüzde 49'u tamamlandı

Yeniden sayımın yüzde 49'u tamamlandı

1 saat önce

CHP sözcüsü Faik Öztrak, sandıkların yüzde 49'unda yeniden sayım işleminin tamamlandığını, İmamoğlu'nun 17 bin 919 oy farkı ile önde olduğunu bildirdi.

Yeniden sayımın yüzde 49'u tamamlandı, System.String[]
CHP sözcüsü Faik Öztrak, sandıkların yüzde 49'unda yeniden sayım işleminin tamamlandığını, İmamoğlu'nun 17 bin 919 oy farkı ile önde olduğunu bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:16 

Faik Öztrak, Cumhuriyet Halk Partisi, İmamoğlu, Ekonomi
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