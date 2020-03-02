Yeniden "Sevda Yelleri" - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yeniden 'Sevda Yelleri' - Son Dakika Magazin

Yeniden "Sevda Yelleri"

6 saat önce

İkili tanıtım için önceki gün Mustafa Ceceli' nin Beykoz'da bulunan stüdyosunda yeni şarkılarını basın mensuplarına dinletti.

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İkili  tanıtım için önceki gün Mustafa Ceceli' nin Beykoz'da bulunan stüdyosunda yeni şarkılarını basın mensuplarına dinletti.  "Sevda Yelleri" şarkısı  için Meltem Erensoylu' ya vokal de yapan Ceceli ve Erensoylu gazetecilere açıklamalarda bulundular.



İLK ALBÜMÜMÜ FERDİ TAYFUR YAPTI !


Meltem Erensoylu "Sevda Yelleri"  Şarkısının provası için geldiğini,  ama birkaç saat sonra Ceceli' den şarkının bittiğini öğrendiğinde,  küçük çaplı bir şok yaşadığını söyledi. Şarkıyı okurken hiç zorluk yaşamadığını belirten şarkıcı,  en kolay projelerimden bir tanesi oldu değerlendirmesinde bulundu. Erensoylu,  yeni şarkısı için "Ben ferdi Tayfur ile 20 yıl önce tanıştım  ve ilk albümümü kendisi yaptı.   " olanlar oldu" isimli 10 şarkılık bir albümdü,  orada kendisi bana vokal yaptı,  gitar çaldı, klibimi çekti. Ben zaten sahnemde yıllardır Ferdi Tayfur şarkıları okuyan birisiyim,  Hep istediğim bir projeydi,   hep bir Ferdi Tayfur şarkısı okumak istemiştim ve bu şarkı nasip oldu, Mustafa Ceceli ile çalışmak çok büyük bir şans oldu benim için,  çok güzel motive ediyor ve inanılmaz çalışması rahat birisi .  Çok keyif aldım, umarım şarkı  yerini bulur ve dinleyiciler de severler "dedi.



HER ŞARKININ KENDİSİNE AİT BİR MATEMATİĞİ VAR !



Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerinden "Sevda Yelleri"  şarkısı için birlikte çalıştığı Meltem Erensoylu'la kimyalarının uyuştuğunu belirten Ceceli Proje ile ilgili "  Meltem inanılmaz güzel okudu bu şarkıyı,  geçtiğimiz sene Ferdi Tayfur'un " Bana da Söyle" şarkısının yüksek başarısına tanıklık ettik . İnşallah bu sene de " Sevda Yelleri " nin başarısına tanık oluruz " dedi.  Basın mensuplarının şarkıları düzenlerken nelere dikkat ettiğini sorması üzerine Ceceli " Müziğin kendine ait bir matematiği var, birazcık sokağın dilini bilmek, biraz dışarıyı takip etmek gerekiyor,  dinleyici nelere tepki veriyor neler bizim kanımızı kaynatır, neler bizi hüzünlendirir,  bunları yaşayan birisi olduğumu düşünüyorum ve şarkıları da o şekilde  düzenliyorum. Bu şarkıyı düzenlerken ise şarkının kendi içinde duygusu var . Hüznün bizi zaman zaman alıp götürdüğü zaman zaman da bizi o tempoya kaptırdığımız hali vardır orayı benimsedik aslında, "başında yoksa sevda yelleri, nereden bileceksin çektiklerimi" diyor ama birazcık bizi sallandırıyor.

Mustafa Ceceli, Ferdi Tayfur, Beykoz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 06:17 
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