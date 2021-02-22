"Yeniden.Sıfırdan" sergisi 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak - Son Dakika

"Yeniden.Sıfırdan" sergisi 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak

22.02.2021 12:51

Eserlerinde bireyin sığındığı ve kurguladığı yaşam alanlarıyla etkileşimini sorgulayan ressam Feza Güvenal'ın "Yeniden.Sıfırdan." başlıklı kişisel sergisi, F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Eserlerinde bireyin sığındığı ve kurguladığı yaşam alanlarıyla etkileşimini sorgulayan ressam Feza Güvenal'ın "Yeniden.Sıfırdan." başlıklı kişisel sergisi, F Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Güvenal, yeni resimlerinden oluşan sergisinin adını, yeni bir yolda aktif olma hali ve enerjisini geri kazanma arzusundan aldığını söyledi.

"Yeniden. Sıfırdan"ın izleyicilere öncelikle direnme gücünü hatırlattığı değerlendirmesinde bulunan Güvenal, "Bu hatırlatmaya ihtiyacım vardı. Bu konuda yalnız olmadığımı da biliyorum. Bazen pandemi öncesi hayatımı özlüyorum. Ama aynı hayata dönmek niye? Yaşadığımız dönem bize bir aks değiştirme, bir durup soluklanma, yola sonra devam etme fırsatı verdi." dedi.

Güvenal, kendine yönelik bir saptamadan sonra sergi için yola çıkmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında kendimi sorgulama süreciydi. 'Yeniden.Sıfırdan'da insani yanımızı, kendimizi evirme becerilerimizi ele aldım. Bu dönemsel kırılma, içten bir eleştiri sürecini tetiklemiş oldu. 'Yeniden. Sıfırdan' çağrısı ile 'resim yapmaya bugün başlasaydım sanat yaklaşımım ne olurdu?' sorusuna yanıt aradım. Böylelikle seçme, eleme, vazgeçme gibi anahtar kavramlarla hesaplaştım. Açıkçası endüstri mühendisi kökenimin bu evrilme sürecimi kolaylaştırdığını görüyorum. Açık fikirle sorguladım, kararları hızlı alabildim."

Sergideki işlerine dair ise Güvenal, şunları anlattı:

"Serginin bir boyutunda öncelikle renk ve pentürde tuvale yansıyan şiddetli bir direnme gücü var. Yaşamdan beslenirken kaynaklarımızın huzura erdirici olmadığı çok açık. İşlerimde bu çatışmayı görebiliyorum. Çatışma, karşıtlıklar dayanıklılığımızı arttırıyor sonuçta. Diğer boyutunda ise tam tersine bir dinginlik, yalınlık var. Çatışmanın dengeye ermesi belki de. İnsan olma halimin birbirinden olabildiğince farklı, hatta çelişkili durumlarının işlerime yansımasından memnunum. Aslında işlerimden söz ederken resme kendi dışında bir anlam yüklememe tercihimle de hesaplaşıyorum."

Güvenal, F Sanat Galeri'de ikinci kez bir solo sergiye imza attığını da hatırlatarak, "Serginin hazırlık evresi yeni bir başlangıç dönemine kapı araladı. Üretim üretimi doğuruyor. Konumuma baktığımda, belki de müdahale şansımın en yüksek olduğu yer tuval yüzeyim. Bu özgürlük alanımı kurallar ve alışkanlıklarla kısıtlamaktan mümkün olduğunca kaçınıyorum. Şu anda da böyle bir alışkanlıklardan kopma enerjisini barındırdığımı düşünüyorum. Ne kadar farklılaşsam da sonunda belki de aynı kalacağım. Böylelikle özümü ortaya çıkaracağımı umuyorum." ifadelerini sözlerine ekledi.

Sanatçının yeni işlerini içeren seçki, 28 Şubat'a kadar görülebilecek.

28 Şubat, Ressam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Yeniden.Sıfırdan' sergisi 28 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak - Son Dakika


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