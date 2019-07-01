Son Dakika Haberleri: (Yeniden) - Tuzla'da cinsel güç artırıcı sahte ürün operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

(Yeniden) - Tuzla'da cinsel güç artırıcı sahte ürün operasyonu

1 saat önce

TUZLA'da iki adrese düzenlenen operasyonda merdiven altı üretim,cinsel güç artırıcı sahte 108 bin ürün ele geçirildi.

(Yeniden) - Tuzla'da cinsel güç artırıcı sahte ürün operasyonu, System.String[]
TUZLA'da iki adrese düzenlenen operasyonda  merdiven altı üretim,cinsel güç artırıcı sahte 108 bin ürün ele geçirildi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 5 milyon 250 bin lira olan cinsel içerikli ilaç, macun, jel ve sprey bulunurken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri, cinsel içerikli ilaç satanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri Tuzla'da tespit ettiği bir iş yeri ve bir evi yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takiple izledi.

108 BİN 895 CİNSEL GÜÇ ARTTIRICI MALZEMEYE EL KONULDU

Ekipler, 25 Haziran'da iki adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan baskında merdiven altı üretim, sahte  5 bin 120 cinsel gücü arttırıcı hap, 74 bin 882 gıda takviyeli macun, 23 bin 590 cinsel içerikli çikolata ve jel, 4 bin 525 cinsel içerikle krem ve sprey ve 778 gıda takviyeli yağ, sıvı enerji içeceği ile damla ele geçirildi. Operasyon kapsamında R.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.

4 KAMYONA SIĞDI

Polis ekiplerinin ele geçirdiği cinsel gücü arttırıcı hap, macun, jel, çikolata, krem gibi ürünler 4 kamyona yüklenerek el konuldu. Ele geçirilen cinsel içerikli malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon 250 bin lira değerinde olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan R.Ö. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BASKIN ANLARI POLİS KAMERASINDA
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin işyeri ve eve yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde ekiplerin depolara baskın yapması ve içeride bulunan cinsel içerikli ürünleri incelemesi görülüyor. Polis ekipleri sayımlarını yaptıktan sonra nakliyeciler yardımıyla ev ve işyerinde bulunan 108 bin 895 cinsel içerikli ürünü kutular ve çuvallara doldurarak kamyonlara yüklemesi kameralara kaydedildi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 01:01 Kaynak: DHA
Polis, Tuzla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



'Dur' ihtarına uymayan sürücü ortalığı birbirine kattı! PUBG oynatmayan abisini öldürdü Kaçak mezardan bez parçası çıktı İstanbul Maltepe'de bir alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.7.2019 14:06:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: (Yeniden) - Tuzla'da cinsel güç artırıcı sahte ürün operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]