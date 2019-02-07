Son Dakika Haberleri: Yeniden UEFA Başkanı Seçildi

Yeniden UEFA Başkanı Seçildi

1 saat önce

UEFA'nın 43. Olağan Kongresi'nde Aleksander Ceferin, yeniden başkanlığa seçildi.

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UEFA'nın 43. Olağan Kongresi'nde Aleksander Ceferin, yeniden başkanlığa seçildi.

İtalya'nın Roma şehrinde düzenlenen 43. Olağan UEFA Kongresinde başkanlık seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda mevcut başkan Aleksander Ceferin tekrar başkanlığa seçildi. UEFA'da ikinci dönemini yaşayacak olan Ceferin, 2019-2023 yılları arasında da görev yapacak. Aleksander Ceferin 2016 yılında yapılan seçimde başkan olmuştu. 51 yaşındaki futbol adamı, UEFA'daki görevinden önce Slovenya Futbol Federasyonu Başkanlığını yürütüyordu. Ayrıca 2011-2016 yılları arasında UEFA Hukuk Komitesi Başkan Vekili ve FIFA Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:31 Kaynak: İHA

Futbol, Roma, İtalya, Güncel
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