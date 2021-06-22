Üye Girişi
Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek - Son Dakika

Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek

22.06.2021 12:14
Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek, System.String[]

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'te yeniden faaliyete giren bir tekstil fabrikasının 100'ü ilçelerinden olmak üzere 500 kişiyi istihdam edeceğini belirtti.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik'te yeniden faaliyete giren bir tekstil fabrikasının 100'ü ilçelerinden olmak üzere 500 kişiyi istihdam edeceğini belirtti.

Başkan Şahin, Bilecik 2. Organize Bölgesinde bulunan ve bir süre ara veren bir gömlek fabrikasını ziyaret etti. Fabrikanın yeni sahibi olan holdingin Yönetim Kurulu üyesi ve Fabrika Müdürü Kenan Kaya ile görüşen Başkan Şahin, Bilecik'te faaliyet gösteren fabrikanın yüzlerce kişiye iş imkanı sunacağını, bununla birlikte fabrikada hızlı bir yenileme ve makine montaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 500 kişilik iş istihdamının 100 kişinin ilçelerinden karşılanacağını anlatan Başkan Şahin, "Özellikle tekstil konusunda deneyimli çalışanları istihdam edileceği duyuran fabrikamızda çalışmak isteyen hemşerilerimiz belediyemizde müracaat formu doldurulacak. Müracaatçılar fabrikamıza belediyemiz tarafından topluca götürülecek" dedi.

Başkan Münür Şahin, ziyarette Kenan Kaya'ya ilgisi ve Osmaneli'ne destekleri için teşekkür ederek, Lefke Bezi ve yöresel ürünlerden oluşan seti hediye etti. - BİLECİK

Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek
Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek

İstihdam, Osmaneli, Fabrika, Bilecik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi 11:47 Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu 11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu 11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı 10:55 Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi 10:43 Son Dakika! Koronavirüs aşı uygulamasında yaş sınırı 25'e indi
Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş 10:09 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya Beşiktaş'ta devam etmeyeceğini söylemiş Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü 10:02 Milyarlarca dolar buhar oldu! Elon Musk'ın popülerleştirdiği Dogecoin'de sert düştü

Son Dakika Haberleri
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
12:10 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler
12:00 MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi
11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!
11:46 Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu
11:34 CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum
11:29 Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu
11:26 Arkadaş bulma uygulaması Bumble, tüm ofislerini geçici süreyle kapattı
11:20 İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu
11:07 Dolar güne düşüşle başladı, 8,75'ten işlem görüyor
Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı         
12:29
MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi MİT, kırmızı bültenle aranan teröristi etkisiz hale getirdi         
12:01
Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!         
11:47
CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum CHP'li ilçe başkanının sözleri gündem oldu: Biz 6 okçuyuz, sizden en az 6 çocuk bekliyorum         
11:34
İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu İlk iş deneyiminde taciz edilen genç kız: Bahanelerle omuzlarımı okşuyordu         
11:20
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor!         
10:07
Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti Çin'de gündem olan olay! Bir şirket 28 saatte 10 katlı koca binayı böyle inşa etti         
09:54
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi Yeğeniyle yasak ilişki yaşayan Murat Başoğlu, gittiği spor salonunda darbedildi         
09:19
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım Yılmaz Özdil ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım         
08:34
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 12:32:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden üretime başlayacak fabrika 500 kişiyi istihdam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement