Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı - Son Dakika

Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 15 milyar 270 milyon lira olduğunu bildirdi.

Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı, System.String[]

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarının 15 milyar 270 milyon lira olduğunu bildirdi.

TBB, "Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları Ağustos 2020 Aylık Raporu"nu yayımladı.

Söz konusu raporda yer alan istatistikler, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun Geçici 32'nci maddesi ve buna ilişkin mevzuat uyarınca hazırlanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) Büyük Ölçekli ve Küçük Uygulamanın "VII.Genel Prensipler ve Tarafların Yükümlülükleri" başlıklarının, sırasıyla 14'üncü ve 12'nci maddesi uyarınca Çerçeve Anlaşması'nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar tarafından iletilen verilerden oluşturuldu.

Buna göre Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 adet firma (112 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 89 firma (31 Grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan 4'ü tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 31'i imalat sanayi, biri enerji, 3'ü inşaat, 16'sı toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 14'ü turizm, 7'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, biri emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3'ü eğitim, 4'ü sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 5'i diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu firmaların 40'ı İstanbul'da, 3'ü Batı Marmara'da, 8'i Ege'de, 8'i Doğu Marmara'da, 10'u Batı Anadolu'da, 11'i Akdeniz, 5'i Orta Anadolu'da, 2'si Batı Karadeniz, 1'i Kuzeydoğu Anadolu, 1'i Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

Ekim 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, 749 milyon TL'si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4 milyar 749 milyon TL'si imalat sanayi, 4 milyar 934 milyon TL'si enerji, 65 milyon TL'si inşaat, 936 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1 milyar 59 milyon TL'si turizm ve 209 milyon TL'si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL'si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon TL'si eğitim, 350 milyon TL'si sağlık ve sosyal hizmetler, 1 milyar 598 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 14 milyar 998 milyon TL oldu.

FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama

Kasım 2019 - Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 59 adet firma (35 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 25 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan biri madencilik ve taşocakçılığı, 6'sı imalat sanayi, 5'i inşaat, 8'i toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2'si turizm, 3'ü diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu firmaların 11'i İstanbul'da, 2'si Ege'de, 5'i Doğu Marmara'da, 1'i Batı Anadolu'da,1'i Orta Anadolu Bölgesi'nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi'nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor.

Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 15 milyon TL'si madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon TL'si imalat sanayi, 41 milyon TL'si inşaat, 82 milyon TL'si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL'si turizm ve 34 milyon TL'si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 272 milyon TL olarak kaytılara geçti.

Böylece FYYÇA Büyük Ölçekli ve Küçük Ölçekli Uygulama kapsamında yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 15 milyar 270 milyon lira oldu.

Türkiye Bankalar Birliği, Türk Lirası, Ağustos, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 12:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yeniden yapılandırılan borç tutarı 15 milyar lirayı aştı - Son Dakika Ekonomi

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