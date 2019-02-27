Yeniden yapılandırmada son şans

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları zamanında ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları zamanında ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

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