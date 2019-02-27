Son Dakika Haberleri: Yeniden yapılandırmada son şans

Yeniden yapılandırmada son şans

2 saat önce

Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları zamanında ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.

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Yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları zamanında ödemeyerek kanun hükümlerini ihlal eden borçlular, bu tutarları geç ödeme zammı ile birlikte yarın gün sonuna kadar ödemeleri halinde, yapılandırma imkanından yararlanabilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:10 

Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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