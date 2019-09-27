Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Haziran ayı sonunda yeniden yapılandırmayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) uygulamaya koyduğu lisans talimatına harfiyen uyan ilk kulüp ve diğer kulüplere de örnek teşkil eden kulüp Trabzonspor oldu." dedi.

Ağaoğlu, Medical Park Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, kulübü devraldıklarında 900 milyon lira borcu olan, UEFA'da 30'un üzerinde oyuncu alacakları ile alakalı dosyası olan ve kapısına her gün haciz için avukat geldiği, kadrosundaki oyunculara 6-7 aylık borcu olan bir tablo ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "900 milyon civarındaki borcu sürdürülebilir bir yapı içerisine oturtan, transfer yasakları ve men cezasına sebep olabilecek bütün borçlarını temizlemiş, UEFA'dan yasak alan bir kulübü, o yasağın eşiğinden döndürmüş bir Trabzonspor var." diye konuştu.

Yeniden yapılanmanın gerektiği gibi anlaşılmadığını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Bankalar Birliği ile yapılan yeniden yapılandırmanın en önemli aktörü Trabzonspor'dur. Bu senenin ocak ayından mayıs ayına kadar yoğun bir çaba göstererek Bankalar Birliği ile mayıs ayında masaya oturduk. Haziran ayı sonunda yeniden yapılandırmayı yapan ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu lisans talimatına harfiyen uyan ilk kulüp ve diğer kulüplere de örnek teşkil eden kulüp Trabzonspor oldu. Lisans talimatının ivedilikle 30 Haziran'a kadar yürürlüğe koyulması için en çok çalışan kulüp de biziz. Trabzonspor Kulübü bu sürecin en önemli yol göstericilerinden biri oldu, belki de tektir, diğer kulüpler bizleri takip etti. 900 milyona varan bir borç, 6-7 ay oyuncularına para ödeyemeyen, UEFA kupalarına katılma yasağı almış 30'un üzerinde dosyası olan, 5-6 yıllık borçları olan geldiğimiz zaman sadece menajerlere 70 milyon komisyon borcu olan, adım atması finansal olarak mümkün dahi olmayan Trabzonspor'dan bugün sürdürülebilir ve ileriye doğru borçlarını yapılandırmış, oyunculara olan ödemesini en geç 6-7 gün geciktiren, idari personeline borcu olmayan bir duruma geldik."

"Trabzonspor'da artık elden ödeme, elden para alma devri kapanmıştır"

Yeniden yapılandırmayla alakalı olarak doğru analizler yapılmadığını ve bu yüzden de eleştiriler aldıklarını aktaran Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Mesela bir oyuncumuza elden 650 bin avro ödediğimiz yazıldı. Trabzonspor'da artık elden ödeme, elden para alma devri kapanmıştır. Yeniden yapılandırmayı imzalayan kulüplerin bütün gelirleri Bankalar Birliği'ne gider. Bankalar Birliği gelen gelirleri, kulüplerin gelir-gider oranlarına göre, gelirinin yüzde 30'unu harcamalarda kullanmak dolayısıyla serbest bırakır. Federasyonun açıklamış olduğu limitler var. Trabzonspor'un nisan ayı itibarıyla neredeyse sıradan bir Süper Lig kulübünün altında bir limit tahsis edildi. Ağustos ayında yaptığımız sponsorluklar, kombine ve reklam gelirleri ve oyuncu satışıyla birlikte Trabzonspor bu sene tarihinde ilk defa gelirini 330 milyon lira rakamına yaklaştırmıştır. Trabzonspor ilk defa 106 milyon lira gelir açıklamıştır. 2010 yılından sonra oldu. Verdiğimiz en önemli söz buydu. Eğer sürdürülebilir bir ekonomik yapısı olmadıktan sonra Trabzonspor'un hiçbir yere gitmeyeceği ve kulübü daha karanlık bir gelecek beklediğini açık olarak ifade etmiştim. Trabzonspor'un hiçbir şekilde zirve yarışı arkasında kalmayacağını, şampiyonluk söylemleri ve sürdürülebilir bir başarıdan söz edilebilmesi için de 3-4 seneye ihtiyaç olduğunu belirtmiştik."

Ağaoğlu, Trabzonspor'da ekonomik ve finansal anlamda sürdürülebilir bir yapının oluşturulduğunu belirterek, "Trabzonspor bugün kar açıklayan bir kurum haline gelmiştir. Geçen yıl bütün zamanımızı finansal sıkıntılarla oyuncu ödemeleri, haciz kaldırma işleriyle geçirdik. Geçmiş dönemden olan oyuncu, antrenör, teknik adam borçlarıyla alakalı olarak ödemiş olduğumuz para, tazminat olarak 50 milyon liranın üzerindeydi. Aynı şekilde 70 milyon liraya yakın menajer komisyonu ödemek zorunda kaldık. Bugün eleştirilen Trabzonspor neredeyse 16-17 aylık bir süre içerisinde o noktadan bu noktaya geldi. Bunun çok iyi değerlendirilip analiz edilmesi lazım. Eleştiriler yapılacaksa da bunun şekil değiştirmesi gerekiyor. Trabzonspor'un elde edeceği tüm gelirlerin yüzde 70'i borç ödemeye, yüzde 30'u kulüp harcamalarına ayrılıyor. Borç azalınca da kulüp harcamalarının oranı da artacaktır." ifadelerini kullandı.

Transferler ve takımdaki sakat oyunculara değinen Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Obi Mikel ve Sturridge'nin formsuzluğu söz konusudur. Bu iki oyuncumuz da hazırlık kampı sonrası gelmiştir. İlerleyen günlerde antrenman eksikliğini giderdiklerinde direkt katkı verecek oyunculardır. 15 günlük süre içerisinde takıma direkt katkı veren 4 oyuncumuz sakatlandı. Bunlar sistemin çok önemli parçalarıydı. Ömür ve Ekuban çok çok önemliydi. İlk 11'de yaşadığımız bu zafiyet oyun sistemimize de bir şekilde zarar verecekti. Bu oyuncularımızın yokluğunda kadrodaki mevcut oyuncularımız bu boşluğu kapatmak için ellerinden gelen tüm çabayı ve gayreti gösteriyorlar. Bundan tüm camiamız emin olmalı. Oyuncularımız bizim her şeyimiz ve en değerlilerimiz. Onlara moral verdiğimiz süre içerisinde bu sistemin çok önemli bir parçası olduklarını hatırlattığımız süre içerisinde üstesinden gelemeyecekleri hiçbir zorluk olduğuna inanmıyorum. Eleştiriler her zaman yapılsın ama duyumlar üzerinden olumsuz eleştiriler ve spekülasyonların sadece takıma zarar verebileceği gerçeği de göz ardı edilmesin."

Ağaoğlu, transferlerle ilgili eleştiriler hakkında ise "Transfer yaparken takım içi dengeleri göz önünde bulundurarak limitleri zorlayarak yaptık. Harcayacak ekstra bir paramız yoktu. Özellikle burada genç oyuncularımıza büyük yatırım yaptık. Bu oyuncularımızın 3'ü 19 Yaş Altı takımında oynuyor. Şu an A takım kadrosu içerisinde yer alan Ahmet Canbaz, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı da ümit milli oyuncular. Biz neredeyse ümit milli takımın yarısını aldık. Diğer yarısını da alacaktık ama çok para istediler. Bugün 19 Yaş Altı diye nitelendirilen aslında bizim rezerv takım diye baktığımız takımımız kendi liginde lider ve namağlup. Bu da Trabzonspor'un geleceği açısından umut verici ve kendi programımız ile örtüşen bir yapı olduğu ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

"Kulübün kasasının yöneticinin cebi olduğu dönem kapanmıştır"

Ahmet Ağaoğlu, transferde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialara da sert tepki göstererek, bu konuda şöyle konuştu:

"Transferlerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi bir iki internet sitesinde. Bu kadar açık, şeffaf olan ve iki kurumun kontrolünde olan bir kulübün, usulsüzlük yaptığına inanan varsa lütfen getirsin masanın üzerine belgeleri koysun. Kulüp başkanı olarak bunun en büyük takipçisiyim ve verilecek bir hesap varsa verecek olan benim. Kulübün kasasının yöneticinin cebi olduğu dönem kapanmıştır. Gerçekten bir usulsüzlük yapıldığını iddia eden varsa çıksın açıklasın belge koysun. Yoksa duyumlar sadece yapıya zarar verir ve o yapı da Trabzonspor'dur."



Sıkıntılı günlerin geride kalacağını aktaran Ağaoğlu, "Gemi limandan avara etmiştir. Rotasını çizmiş ve bu gemi bu kaptan ve bu mürettebatla yoluna devam edip selametle limana varacaktır. Esas olan selametle gemiyi limana ulaştırmaktır. Denizin ortasında ne kaptan değiştirme ne mürettebat değiştirme şansınız vardır. Bizler de hata yapabiliriz, biz hata yaptığımız gibi teknik heyet de yapabilir saha içerisinde oyuncular da hata yapabilir ama onlar bizim oyuncularımız, teknik direktörümüz, idari personelimiz ve bizim camiamız. Şartlar ne olursa olsun hep birlikte yan yana mücadele etmedikten sonra kendi içimizde ayrışmaya başladıktan sonra duyumlar üzerinden bir takım spekülasyonlarla kulübe, takıma ve camiaya zarar vermeye başladığımız anda işte o zaman bittiğimiz gündür. Yeniden yapılanma sözcüğünün artık Trabzonspor kulübünün ajandasından çıkması gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

"Hiçbir zaman Trabzonspor Kulübü, camiası, umutsuzluk içine düşmez"

"Trabzonspor Kulübü bütün olumsuzlukların üstesinden gelecek kapasite de bir kulüptür." diyen Ağaoğlu, şunları aktardı:

"Hiçbir zaman Trabzonspor Kulübü, camiası, umutsuzluk içine düşmez. Umudun bittiği yerde inadımız başlar. Sabır kelimesi bizim için bir anlam ifade etmez. İmkansız kelimesi de bizim için bir anlam ifade etmez. Hiçbir güç bu yörenin insanını, başkanını, futbolcusunu, teknik heyetini imkansız kelimesi ile karşı karşıya getiremez. Bizim için imkansız yoktur sadece biraz zaman alır. Hocamıza, teknik kadromuza ve personelimize olan inancımız tamdır. Dimdik, başımız yukarı da omuzlarımız ve ayaklarımızın üzerinde bundan 4 hafta önce nasılsa o şekilde yürümeye devam ediyoruz."

Abdulkadir Parmak ve Uğurcan Çakır'a iyileştirme yapıp sözleşmelerini uzattıklarını, Hüseyin Türkmen ve sakatlık sürecinin geçmesinin ardından Abdülkadir Ömür ile de anlaşacaklarını aktaran Ağaoğlu, ayrıca sakatlanmasına rağmen Abdülkadir Ömür'e yapmayı planladıkları iyileştirme rakamı üzerinden maaş ödendiğini kaydetti.

Beşiktaş maçıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, ağrıları bulunan Sturridge'nin Beşiktaş maçı kadrosunda yer alacağını belirterek, "Sturridge'nin sakatlığı konusunda birçok spekülasyon dolanıyor. Sturridge sağlık kontrolü en uzun süren futbolcumuzdur. Detaylı bir tarama yaptık. Hatta MR kapsülü içerisinde 1.5 saate yakın kaldı. Sıkıldığı için yarım saat ara verdik devam ettik. Bu tür oyuncunun attığı adım hatta saç stili bile konuşulur. O yüzden bu tür haberler çıkıyor. Bize nasıl her yer Trabzon ise her maçın önemi de aynı. Bu maç Beşiktaş için de bizim için de oldukça zorlu bir maç olacak. Biz rakibimize saygı duyarak oynayacağız ve istediğimizi almaya çalışacağız. Ancak taraftarlarımızın desteğine gerçekten çok ihtiyaç duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, TFF'nin kurullarının son dönemde çok tartışılmasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:

"Hem AEK maçında hem de Getafe maçında çok açık olarak ifade ettim. Kurulların oluşumunda bugüne dönük yaşanabilecek sıkıntıları TFF Başkanı Nihat Özdemir ile ve bazı yönetim kurulu üyeleriyle açık açık paylaştık. Şu anda yaşamış olduğumuz sıkıntılar yaşamış olduğumuz olası sıkıntılardı. Onun için bana hiç sürpriz gelmiyor. TFF Başkanının görevi bu sıkıntılarla uğraşmamak olmamalı. Ülkede futbolun gelişmesine, futbolun kitlelere yayılmasını, futbolun marka değerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapacağına gün geçmiyor ki kurulların vermiş olduğu karar ya da hakemlerin neden olduğu sıkıntılarla uğraşmakla geçmesin. TFF Başkanının mesaisinin büyük bir bölümü bu sıkıntılarla uğraşmakla geçiriyor. Diğer asli olan konulara da fazla zaman ayıramıyor. Biz uyarımızı yapmıştık. Onlar her şeyin güzel olacağını söylediler. Hatta bir iki hakem olayından sonra kendileriyle konuştuğumuzda toplantı yapmaya gerek yok dedik. Çünkü neyin ne olacağını biliyoruz. Bu şekilde de devam ettiği sürece bu sıkıntıların boyutları çok daha artarak devam edecek."