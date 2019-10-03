Son Dakika Haberleri: Yeniden yargılanan arkadaş katiline müebbet hapis cezası
Son Dakika Güncel Haber

Yeniden yargılanan arkadaş katiline müebbet hapis cezası

30 dakika önce

Bursa'da evine davet ettiği arkadaşını ekmek bıçağıyla öldüren sanık, yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezası kararının, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, müebbet hapse mahkum edildi.

Yeniden yargılanan arkadaş katiline müebbet hapis cezası, System.String[]

Bursa'da evine davet ettiği arkadaşını ekmek bıçağıyla öldüren sanık, yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapis cezası kararının, Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, müebbet hapse mahkum edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde, arkadaşı Hüseyin Altı'yı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Akif Tamtürk hakkında verilen karar, Yargıtay tarafından incelendi.

Yargıtay, sanığa tahrik indirimi uygulanmaması gerektiği kanaatiyle kararı bozarak, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

Aynı mahkemede tekrar hakim karşısına çıkan Tamtürk, eski savunmalarını tekrarladı ve cinayeti işlemediğini iddia ederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı müebbet hapisle cezalandırdı.

Olay

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Hüseyin Altı'nın annesi Firdes Altı, uzun süre ulaşamadığı oğluyla ilgili 26 Mart 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulunmuştu. Telefon kayıtlarıyla çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Altı'nın kaybolduğu gün Akif Tamtürk ile birçok kez telefonda görüştüğünü tespit etmişti.

Tamtürk, gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadede, Hüseyin Altı'nın evlenmek istediğini, kendisinin de ona kız bulabileceğini söyleyerek, 44 bin lira para aldığını söylemişti. Paraları eğlence mekanlarında harcadığını anlatan Tamtürk, evine çağırdığı arkadaşını tartışma sırasında bıçakla öldürdüğünü itiraf etmişti.

Cesedi banyodaki küvette parçaladıktan sonra çöp poşetlerine koyup farklı zamanlarda, farklı yerlerdeki çöp konteynerlerine ve yol kenarlarına attığını da anlatan Tamtürk hakkında dava açılmıştı. Sanık Tamtürk, yapılan yargılama sonucunda 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece kulübünde çalışan kadın 20 yıllık eşini yasak aşkına öldürttü
Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu getirildi Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Serintürk'ü rehin alan saldırgan madde bağımlısıymış Son dakika: Paris Emniyet Müdürlüğü'nde bıçaklı saldırı: 4 polis öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 16:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yeniden yargılanan arkadaş katiline müebbet hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]