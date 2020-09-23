Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski Komutanı Yalçın'a 14 yıl hapis - Son Dakika

Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski Komutanı Yalçın'a 14 yıl hapis

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen Kayseri Garnizon eski Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, Yargıtay'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada,...

Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski Komutanı Yalçın'a 14 yıl hapis, System.String[]

FETÖ/PDY'nin darbe girişimi sırasında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi'nce hazırlanan listede adı 'Kayseri sıkıyönetim komutanı' olarak geçen Kayseri Garnizon eski Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, Yargıtay'ın ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasını bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada, 14 yıl 3 hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin Kayseri Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Yalçın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından İstanbul'dan kara yoluyla geldiği Kayseri'de gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. FETÖ/PDY'nin hazırladığı sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' listesinde adı 'Kayseri sıkıyönetim valisi, komutanı ve belediye başkanı' olarak geçen Yalçın, 11 Temmuz 2018'de ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İsmail Yalçın, kararı, avukatı aracılığıyla Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nce de ömür boyu hapis cezası, 'eksik soruşturma' gerekçesiyle bozulurken, dosya, yeniden yargılama için yerel mahkemeye gönderildi.

BERAATİNİ İSTEDİİsmail Yalçın, yeniden yargılandığı davanın son duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Yalçın ile avukatı hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında değişiklik olmadığını ve sanık hakkında önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını istedi.Mahkemeye 28 sayfadan oluşan yazılı savunmasını okuyan ve yaklaşık 3,5 saat esasa ilişkin savunma yapan Yalçın, "Dosyadaki tüm deliller, benim suçsuz olduğumu ortaya koymaktadır. FETÖ ile hiç alakam yoktur. Toplu iğnenin ucu kadar suçum yok. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık İsmail Yalçın'a 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan verilen ömür boyu hapis cezasını yeniden yapılan inceleme sonucu 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 14 yıl 3 aya hapis cezasına dönüştürerek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Yurtta Sulh Konseyi, Yargıtay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 16:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yeniden yargılanan FETÖ sanığı Kayseri Garnizon eski Komutanı Yalçın'a 14 yıl hapis - Son Dakika

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