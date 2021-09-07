Üye Girişi
YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika

YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI

07.09.2021 15:40

KOCAELİ'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılama tamamlandı.

KOCAELİ'de, Palu ailesinden 5 kişinin ceza aldığı davada kararın, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından usul hatası nedeniyle bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılama tamamlandı. Mahkeme, Tuncer Ustael'i ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis, diğer 5 kişiyi ise 8 yıl 4 ay ile 14 yıl 2 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Körfez ilçesinde 13 yıl önce Meryem Tahnal (35) ve kızı Melike Tahnal'ın (8) kaybolmasıyla ilgili soruşturma açıldı. Anne ve kızına ulaşılamayınca kapatılan dosya, 2019 yılında Palu ailesinin bir televizyon programına çıkması ile tekrar gündeme geldi. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Tuncer Ustael, Emine Ustael, Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu, Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Davanın 13 Şubat 2020'de görülen son duruşmasında, Tuncer Ustael'e ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezası, diğer tutuklu 4 aile üyesine ise 8 yıl 4 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan Fatih Palu ise tahliye edildi. Yapılan itiraz üzerine bir üst mahkeme olan Sakarya Bölge İdare Mahkemesi tarafından incelenen dosyada, sanıklardan Ayşe Palu, İsa Palu, Hava Palu ve Fatih Palu'nun aynı avukat tarafından savunulması sebebiyle usulde yanlışlık yapıldığı kanısına varıldı. Menfaat çatışması içerisindeki kişilerin mahkemede aynı avukat tarafından savunulmaması ilkesinden dolayı dosya, yeniden yargılama yapılması için Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

KARAR AÇIKLANDI

Geçen yıl Kasım ayında başlayan Palu ailesinin yeniden yargılandığı davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar İsa Palu ve Tuncer Ustael tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanırken, Ayşe Palu ve Emine Ustael ise salona getirildi. Tutuksuz sanıklar Hava Palu ve Fatih Palu da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı tarafından bir önceki celse açıklanan mütalaaya karşı sanık avukatlarının savunmaları alındı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

YARDIM EDEN TÜM AİLE ÜYELERİNE CEZA

Mahkeme heyeti, Meryem Tahnal'ın hürriyetinden yoksun bırakılması ve kasten öldürülmesine yardım ettiklerine kanaat getirdiği Hava Palu, Ayşe Palu ve İsa Palu'ya 14 yıl 2'şer ay hapis cezası, Emine Ustael'e 12,5 yıl hapis cezası verdi. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Fatih Palu ise 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

TUNCER USTAEL'E AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Meryem Tahnal'ı esir tuttuğu, kredi kartını usulsüz kullandığı ve işkence ederek öldürdüğü iddia edilen Tuncer Ustael hakkında ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl hapis cezası ve 'Kredi kartının kötüye kullanılması' suçundan 3 yıl hapis cezası verildi. 'Üstsoy veya altsoydan birini canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçunu işlediğine de kanaat getirilen Tuncer Ustael'e, bu suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI
YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI
YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI
YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI
YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI

Sakarya, Kocaeli, Mahkeme, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük 16:08 Akrabasına kızıp dükkanına otomobille daldı! Maddi zarar çok büyük İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar 15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi 15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi
Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı 15:37 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık 15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor 15:28 Genetiğe yeni bir bakış kazandıran 10 yıllık çalışma bitti: Türkler, İtalya ve İspanya halklarıyla benzerlik gösteriyor
Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi 15:22 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı 14:35 Belediye başkanının koltuğunu boş görünce oturdu! Korumalar yaşlı kadını kaldırmak için dakikalarca uğraştı

Son Dakika Haberleri
15:55 İş yerlerinde aşı olmayanların haftada bir PCR testi yaptırmalarıyla ilgili Çalışma Bakanlığı yazısı 81 il valiliğine gönderildi! İşte detaylar
15:46 Aşı ve PCR testi zorunluluğu sonrası denetimler arttırıldı! Yolcular otobüslerden tek tek indirildi
15:38 Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı
15:36 Bu görüntüler İstanbul'dan! 200 TL'lik halıyı 39 TL'ye indiren mağaza izdiham yaşattı
15:31 Falaka görüntüleriyle gündem olan adama Hakan Ural'dan canlı yayında tepki geldi: Bu adam sapık
15:21 Haberler.com'a konuşan Taliban'ın öldürdüğü Cumhurbaşkanı'nın torunu Amine Ziya Mesud: Pençşir tam olarak düşmedi
15:09 En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var
14:46 Demet Akalın'dan, Spor Bakanlığı'na çağrı: Voleybol takımındaki kızlar için niye bir şey yapmıyoruz?
14:32 El Salvador'da bugün itibarıyla Bitcoin ilk kez resmi bir para birimi oluyor
14:32 Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
DEAŞ'ın da olduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili belgelere ulaşıldı DEAŞ'ın da olduğu terör gruplarına haraç verdiği söylenen Fransız çimento devi Lafarge ile ilgili belgelere ulaşıldı         
16:08
Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Burak Kapacak takımdan gidiyor! Altay, genç futbolcunun transferi için devreye girdi         
16:06
Başkan Başkan "Habersiz çektim" diyerek paylaşıldı! Bakanlık sözcüsünün Türkiye ve Sırbistan bayraklarını yerden alması beğeni topladı         
15:54
Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı Palu davasında karar! Ailenin damadı Tuncer Ustael, ağırlaştırılmış müebbet ve 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
15:38
Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı Teröristler tarafından üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda Uzman Çavuş Muammer Yiğit şehit oldu, 4 kişi yaralandı         
15:32
Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi Fazla yolcu aldığı gerekçesiyle İETT otobüsünde kavga çıktı, şoför tekme tokat dayak yedi         
15:29
17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti 17 yaşındaki lise öğrencisinin büyük başarısı! 60 bin liralık PCR cihazını 2 bin liraya üretti         
15:22
En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var En başarılı büyükşehir belediye başkanları anketinde Erzurum ve İstanbul var         
15:09
Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Son Dakika: Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
14:32
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı         
13:45
Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı         
12:45
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 16:13:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: YENİDEN YARGILANAN PALU AİLESİ BİREYLERİNE CEZA YAĞDI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement