Yeniden Yükleme) Marsa Yerleşmeden Önceki Çalışmalardan Biri Uzayda Doğum
18 dakika önce
Arkadaşlar 18 ocak tarihinde yüklenmiş olan video nedense yarım şekilde yüklenmiş tekrardan tam halini yükledim.
Arkadaşlar 18 ocak tarihinde yüklenmiş olan video nedense yarım şekilde yüklenmiş tekrardan tam halini yükledim.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:51 Kaynak: Youtube
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