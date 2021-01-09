Yeniden yürümeye başlayan 15 yaşındaki depremzede artık "futbol" hayali kuruyor - Son Dakika

Yeniden yürümeye başlayan 15 yaşındaki depremzede artık "futbol" hayali kuruyor

09.01.2021 11:11
Yeniden yürümeye başlayan 15 yaşındaki depremzede artık

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkazdan 10 saat sonra çıkarılan ve bacaklarındaki yaralanmaların ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde tek başına yürümeyi başaran 15 yaşındaki Günay Özışık, arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamayı iple çekiyor.

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkazdan 10 saat sonra çıkarılan ve bacaklarındaki yaralanmaların ardından uygulanan fizik tedavi sayesinde tek başına yürümeyi başaran 15 yaşındaki Günay Özışık, arkadaşlarıyla yeniden futbol oynamayı iple çekiyor.

Depreme Bayraklı ilçesinde 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın 4. katındaki evlerinde kuzeni Ahmet Özışık ile yakalanan Günay Özışık, bacaklarındaki yaralanmalar nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaklaşık 2 ay süren tedavi sürecinde 4 ameliyat geçirdi.

BORFİZ Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde ücretsiz tedavi gören ve geçen ay ilk adımlarını atmaya başlayan Özışık, şimdi de hiç kimsenin desteği olmadan tek başına yürümeye başladı.

"İlk günlerde adım atarken heyecanlanıyordum"

Günay Özışık, AA muhabirine, depremin ardından çok zor günler yaşadığını belirtti.

Geçirdiği ameliyatların ardından bir daha yürüyememekten çok korktuğunu belirten Özışık, "O dönemler çok umutsuzdum. Ama fizik tedavi almaya başladıktan sonra moralim düzelmeye başladı. Özellikle fizyoterapistim Songül Hanım bana hep 'Tekrar yürüyeceksin.' dedi. Uzun süre yürüyemediğim için ilk günlerde adım atarken heyecanlanıyordum. Artık tek başıma rahat bir şekilde adım atabiliyorum." dedi.

Özışık, evde ve sokakta rahat bir şekilde yürüyebildiğini, artık her işini annesine bağımlı kalmadan rahat bir şekilde yaptığını anlattı.

Zaman zaman enkazda kaldığı anların aklına geldiğini dile getiren Özışık, şöyle konuştu:

"Depremin simgelerinden biri oldum. Artık o kötü günlerin geride kaldığını düşünüyorum. Hayata umutla bakıyorum ve güzel günlerin hayalini kuruyorum. İnsan sağlıklıyken yürümenin kıymetini bilmiyor. Aslında tek başına rahat bir şekilde yürümek bir özgürlük. En çok arkadaşlarımla futbol oynamayı özledim. Fizyoterapistim önümüzdeki aylarda onu da yapabileceğimi söyledi. İnşallah salgın da geçtikten sonra arkadaşlarımla futbol rekabetine başlayacağım."

"Günay yürümek için elinden gelini yaptı"

Fizyoterapist Songül Yeşilyurt da depremde Günay'ın kurtarılma anını televizyonlardan izlediğini, ameliyatlarının tamamlanmasının ardından onunla bir doktor arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını söyledi.

Günay'ın yeniden yürümeye olan özleminin kendisini çok etkilediğini vurgulayan Yeşilyurt, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süre enkaz altında kaldığı için basıya bağlı bacaklarında sinir yaralanması vardı. Merkezimize tekerlekli sandalye ile geldi. Motivasyonu iyi olduğu için tedavilere kısa sürede yanıt verdi. Ayak bilek ortezi takılı bacakları ve ellerindeki değneklerle sonraki süreçte ilk adımlarını atmaya başladı. Artık öz güvenli bir şekilde kendi başına yürümeye başladı. Artık merdivenleri de rahat bir şekilde çıkıyor. 3 ay içinde çok daha bağımsız olacak, okuluna kendi gitmeye başlayacak, çok sevdiği arkadaşlarıyla futbol oynayacak. Çünkü Günay yürümek için elinden gelini yaptı."

"Oğlumun kısa sürede yeniden yürüyeceğine inanamıyordum"

Anne Olcan Özışık da oğlunun yeniden tek başına adım attığını gördüğü anları hala unutamadığını söyledi.

Hastane sürecinde oğlunun kendisine sürekli, "Anne yeniden yürüyecek miyim?" diye sorduğunu aktaran Özışık, "Fizik tedavi merkezi oğlumun tedavisini ücretsiz üstlendi. Songül Hanım, kendi oğlu gibi ilgilendi. Kısa bir sürede oğlum yeniden yürümeye başladı. Günay'ın kendine olan güveni geldi. Ben oğlumun kısa sürede yeniden yürüyeceğine inanamıyordum. Bir anne olarak çok mutluyum." dedi.

Ege Üniversitesi, Futbol, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yeniden yürümeye başlayan 15 yaşındaki depremzede artık 'futbol' hayali kuruyor - Son Dakika


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