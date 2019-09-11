Haber-Kamera: Murat SOLAK-Şahin BOZKURT/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu'nda iki kişinin silahlı kavgasında yoldan geçen 1'i kadın iki kişi yaralandı.

Olay, Veliefendi Mahallesi Hakşinaz Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz iki kişi sokak ortasında sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kişiden biri, kavga ettiği kişiye ateş açmaya başladı. Bu sırada yakında bulunan Y.Ö. ile pazara gitmek için sokakta yürüyen yabancı uyruklu P.M.'ye kurşunlar isabet etti. Yaralanan P.M. ile Y.Ö. vatandaşlar tarafından yakındaki hastaneye kaldırıldı.

Silahlı saldırgan, bir otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlı kavganın yaşandığı sokağı güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Silahlı kavganın yaşandığı sokak

-Polis ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Genel ve detay görüntüler



