Üye Girişi
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını - Son Dakika

Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını

21.07.2021 10:27

Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, Asya ile Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'ne akın etti.

Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını

ERZURUM - Kurban Bayramı'nın gelmesiyle birlikte yerli ve yabancı turistler, Asya ile Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan Tortum Şelalesi'ne akın etti.

Uzundere'de bulunan, dünyanın 3'üncü, Asya ve Avrupa'nın en yüksek şelalesi olan ve UNESCO tarafından dünya miras listesine aday gösterilen Tortum Şelalesi normalleşme takvimiyle birlikte uzun bir aradan sonra bu bayram yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Yılda 10 bin turistin ziyaret ettiği, 48 metre yükseklikten düşen suların izleyenlere adeta bir görsel şölen sunduğu şelale, hava sıcaklığının artması ve Kurban Bayramı olması nedeniyle ilgi odağı haline geldi.

1700'lü yılların ortalarında bugünkü Balıklı köyü batısında yer alan bir dağın heyelan sonucu Tortum Çayı'nın önünü kapatmasıyla oluşan Tortum Şelalesi, 22 metrelik genişlikten ve 48 metre yükseklikten düşmekte.

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu Tortum Şelalesi, yerli ve yabancı turist akınına uğruyor.

Bayram tatilini Tortum Şelalesi'nde değerlendirdiklerini belirten Yüksel Gök, "Ben İran'da çalışıyorum. Bayram tatilini ailemizin yanında geçirmek için Tahran'dan geldik. Burada da ilk tercihimiz Tortum Şelalesi oldu. Buranın tarihi ve turistlik alanlarını gezip çocuklarımıza anlatmak istiyoruz. 15 yıl önce gelmiştim buraya, o zaman çok beğenmiştim ve çocuklarımın görmesini istedim. Yenilenen yüzü çok güzel olmuş" dedi.

Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını
Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını

Kurban Bayramı, Tortum, Bayram, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü 10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor 10:21 Çip talebi artınca, tedarik krizi çözülemedi! Honda, Japonya'daki tesislerinde üretime ara veriyor Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı 10:11 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı
Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu 09:57 Avrupa şampiyonu eski milli boksör Resul Küçük, evinde ölü bulundu Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü 09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar 09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar
Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu 00:07 Kimler forma giymedi ki! Efsanelerin El Clasico'sunda kazanan Real Madrid oldu Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı 20:33 Geri sayım sürüyor, sadece 4 gün kaldı! Yaşanacakları Astrolog Aysun Koç tek tek anlattı

Son Dakika Haberleri
10:43 Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık
10:37 Araba sevdasının sonu hastanede bitti! Babasının patronuna ait cipi alıp gezintiye çıkan 11 yaşındaki çocuğun macerası kısa sürdü
10:28 Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar
10:16 Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi
10:10 Meşhur Buca salebi geri dönüyor! Yeniden üretimine başlanması için belediye kolları sıvadı
09:48 Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi
09:44 Eşini öldürüp intihar süsü verdi! Cinayetin ardındaki sır perdesi, Whatsapp yazışmaları ile çözüldü
09:37 Salgın İstanbul'daki müstakil evlere vurdu! 5 ilçede yaşanan fiyat artışı dikkat çekti
09:33 Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!
09:28 Uğur Kaptan'ın şüpheli ölümü! Annenin iddiası olay yarattı: Buzdolabına koymuşlar
Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın paylaşımı yürekleri acıttı: Canımın yarısını hakka uğurladık         
10:43
Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar Türkiye'yi hedef aldılar! Erdoğan'ın Maraş açıklaması sonrası ABD, Avrupa Birliği ve İngiltere'den peş peşe açıklamalar         
10:29
Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi Ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlü isimlerden taziye paylaşımları peş peşe geldi         
10:16
Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş hayatını kaybetti! Ünlü sanatçının dostları, hastaneye akın etti         
10:03
Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi Bir ülke daha sele teslim oldu! Sel sularına kapılan insanlar, birbirini kurtarmak için mücadele verdi         
09:49
Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde! Şeyma Subaşı'nın kız kardeşi Kübra Açıl, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle Alaçatı tatillinde!         
09:33
Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi Bayramda Marmara'daki adalar tatilci akınına uğradı! Oteller doldu taştı, personellerin izinleri iptal edildi         
08:50
Sabah kaybettiği ineği, akşam Sabah kaybettiği ineği, akşam "Bir umut bulurum" diyerek gittiği ormanda kesti         
21:33
İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim İstanbul'da 17 yaşındaki lise öğrencisinden skandal iddia: Öğretmenimle cinsel ilişkiye girdim         
19:24
Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti Kanye West'le boşanma aşamasındaki Kim Kardashian, cinsellikten soğuduğunu itiraf etti         
18:10
Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha! Yargılama bile yapmış         
17:54
Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar Ali Babacan'dan 'Suriyeliler' açıklaması: Ne insani açıdan ne de uluslararası hukuk açısından yapamayacaklar         
16:10
Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım Acun Ilıcalı'dan UEFA maçları ve Exxen açıklaması: Büyük delilik yapacağım         
15:39
Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar Almanya'dan sonra Norveç skandalı! Hentbolcuları, bikini giymedikleri için para cezasına çarptırdılar         
15:19
Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok Oda başkanı şaşkın! 5 bin TL maaşla şoför arıyorlar ama başvuran yok         
12:56
İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı İkiz kardeşleri zorla diz çöktürüp infaz etti, o anları sosyal medyadan yayınladı         
12:47
Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda Ülkesinin kaderi onun çocuk doğurmasına bağlıydı: Monako Prensesi sonunda "altın kafes"ten kaçtı         
12:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2021 10:49:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeniden ziyarete açılan Tortum Şelalesi'ne bayramda ziyaretçi akını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement