Yenidoğan'a Yeni Park

Talas Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi Elçibey Caddesi'ndeki alana çocuk parkı yapılıyor. Bu parkla birlikte Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın seçildiği günden bu yana yaptırdığı park sayısı 17'ye ulaşmış olacak.



Toplamda bin 110 metrekareye sahip olacak olan parkta 2 adet kamelya, 4 adet bank ve yeni nesil oyun grupları yer alacak. 170 metrekare oyun alanı ve 675 metrekare çim alan oluşturularak yapılan park, mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacını gidermiş olacak.



BAŞKAN YALÇIN'IN 17. PARKI



31 Mart yerel seçimlerinde Talas Belediye Başkanı seçilen Mustafa Yalçın, 6 ay içerisinde 17. parkı hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yeşil alan çalışmalarına büyük önem veren Başkan Yalçın döneminde toplam 29 bin 275 metrekare park yapılırken, daha önceden yapılmış 5 park da oturma ve oyun grupları elden geçirilip yenilenerek daha modern ve kullanışlı hale getirildi. - KAYSERİ