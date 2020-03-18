Yenidoğan bebeğinin ölümüne neden olan anneye 16 yıl 8 ay hapis cezası - Son Dakika

Bursa'da bebeğini kordon bağını kestikten sonra portmantoya koyarak ölümüne yol açtığı iddiasıyla yargılanan kadın 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık D.E. (20) ve avukatı katıldı.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi" suçundan cezalandırılmasını, ayrıca olaydan birkaç gün önce gittiği hastanede D.E'yi muayene ettikleri halde gebeliğini belirleyemeyen iki doktor hakkında Başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Son sözü sorulan D.E, olay gerçekleşene kadar hamile olduğunu bilmediğini ileri sürerek beraatini istedi.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, sanığı 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Olay

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde 10 Ocak 2019'da, erkek arkadaşı K.Z'den hamile kalan D.E, ailesiyle yaşadığı evin tuvaletinde tek başına doğum yapmıştı. D.E'nin, rahatsızlanarak götürüldüğü hastanede, doğum yaptığı belirlenerek olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Canlı bir erkek bebek doğurduğunu söyleyen D.E'nin, kordon bağını jiletle kestikten sonra poşete sarıp evdeki portmantonun alt kapaklı bölmesine koyduğunu itiraf etmesi üzerine bebeğin cesedi bulunmuştu. Tutuklanan D.E. hakkında dava açılmıştı.