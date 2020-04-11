Yenidoğan bebekler için alışveriş listesi - Son Dakika
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Yenidoğan bebekler için alışveriş listesi

6 saat önce

Kısa bir zaman sonra kucaklarına alacakları bebekleri için alışveriş yapmaya başlayan anne ve babalara, bebekleri için yapacakları alışveriş listesinde mutlaka bulunması gerekenleri işin uzmanı anlatarak adeta 'altın' niteliğinde tavsiyelerde bulundu.

Yenidoğan bebekler için alışveriş listesi, System.String[]

Kısa bir zaman sonra kucaklarına alacakları bebekleri için alışveriş yapmaya başlayan anne ve babalara, bebekleri için yapacakları alışveriş listesinde mutlaka bulunması gerekenleri işin uzmanı anlatarak adeta 'altın' niteliğinde tavsiyelerde bulundu.


Anne ve baba adaylar için yeni doğacak olan bebeklerinin ihtiyaçlarını almak şüphesiz çok keyiflidir. Bazı anne ve baba adayları alışveriş yapmadan önce ne alacakları, nasıl alacakları konusunda plan yapmaktan hoşlanırken, bazı anne ve baba adayları da alacaklarına plansız bir şekilde ani karar verir. bebeklerisi.com internet sitesi Genel Müdürü Caner Çakı, anne ve baba adaylarına doğacak olan bebekleri için alışveriş tavsiyelerinde bulundu. Çakı, "Anne ve baba adaylarının öncelikle araştırma yaparak, uzmanların ve deneyimli anne ve babaların tavsiyelerini dikkate alabilirler. Bu şekilde bebeğe alınacak, kıyafet, bakım malzemeleri, beslenme ürünleri, banyo malzemeleri ve diğer gerekli olan her şey bir düzen içerisinde eksiksiz olarak tamamlanır. Alışveriş öncesinde bir listenin hazırlanması alınacak önemli ihtiyaçları unutmamalarına olanak sağlamasıdır. Listenin hazırlanmasının ardından, alınan eşyaların yenidoğana uygun olmaları, alınacak kıyafet, bakım ürünü gibi ürünlerin paraben, alkol, paraben, BPA ve kimyasal madde içermediğine dikkat edilmesi çok önemlidir" dedi.


Bebeğinize elbise alırken bu önerileri dikkate alın


Yenidoğan bebek kıyafetlerinin nasıl olması gerektiği konusunda anne ve babalara önemli uyarılarda bulunan Çakı şunları söyledi:


"Bodyler 0-3 aylık bebekler için alttan ya da yandan çıtçıtlı, mevsimine göre kısa kollu body tulumlar; penye ve ayakları kapalı, beli sıkı olmayan ve uzun kollu tulumlar bebeğinizin doğumundan hemen sonra kullanacağı birinci sırada yer alan ihtiyaçları arasında yer alır. Tulumlar da ilk zaman sık kullanılacak ama bebeğinizin hızlı büyümesi nedeniyle uzun süre kullanamayacağınız kıyafetler arasında yer alır. Bu nedenle 4-5 tane almanız ihtiyacınızı karşılayacaktır. Tulumların ayaklı olması çok faydalıdır, mevsime göre kadife olanları da alınabilir, içine çorap ve pijama giydirirseniz bebeğiniz ısınacaktır. Ayaklı pijama altları mevsimine göre penye ve kadife kumaşlardan tercih edebileceğiniz ayaklı pijama altlıklarını da 3-4 tane alabilirsiniz. Zıbın bebeğinizin doğumundan hemen sonra giydirebileceğiniz iç zıbınından bebeğinizin çok çabuk büyümesi ve giydirme süresi kısa olması nedeniyle 2 tane alınması yeterli olacaktır".


Yenidoğan banyo ürünleri


Banyo ürünleri hakkında da önemli tavsiyeler veren Çakı, "Anne ve babalar yenidoğacak bebeklerinin cildine uygun bebek yağı, şampuan ve losyon Paraben, Alkol Kimyasal madde içermeyen ve resmi onaylı ürünleri tercih edebilirsiniz. Banyo havlusu 3 adet ilk günlerde başlıklı kundak şeklinde daha sonra bornoz şeklinde kullanmak için banyo havlusu içine tülbent 4-5 adet, bebek yıkama küveti içine konulacak sünger aparat. Küvet içindeki file-hamak kısmı ıslandıktan sonra bebeğin üşümesine neden olduğu için çok tavsiye edilmiyor. Bunun yerine küvetin içerisine yerleştirilebilen matlar ya da büyüklerin yaptığı gibi bebeğinizin kıyafetlerinden birini de küvetin içine koyabilirsiniz. Banyo termometresi Dirseğinizle sıcaklığı ölçebiliyorsanız termometreye gerek olmayabilir. Vücut derecesi, bebek termoforu gaz sancısı ve karın ağrısı için, yenidoğan ıslak mendil sulu pamuk, saf organik olmalıdır" diye konuştu.


Çakı ayrıca bebeklerin diğer ihtiyaçlarına da değinerek, taşıma puseti, pusetine uygun yenidoğan bel destekli oto koltuğu, bebek telsizi nem makinesinin de alınması gerektiğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Yenidoğan, Anne, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 12:19 Kaynak: İHA

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